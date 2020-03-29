Милевский забил первый мяч, Шахтер Вернидуба победил

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 28-е марта.

1. В Нидерландах – золотой матч, в Украине – серебряный, а в Англии - стыковые. Что будет с национальными квотами в ЛЧ при условии, что национальные чемпионаты не возобновятся?

2. Гол Милевского принес Динамо-Брест победу над Слуцком. Брестский клуб одержал минимальную гостевую победу.

3. Шахтер Солигорск Вернидуба добыл первую победу в сезоне. Команда украинского тренера выиграла на выезде.

4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я заперт в доме уже почти 10 дней». Наставник сборной Украины – о борьбе с коронавирусом.

5. ФОТО. Фаны солигорского Шахтера вывесили на трибуне украинский флаг. Болельщики отдали дань уважения главному тренеру Юрию Вернидубу.

6. Журналист советует Марселю подписать Никиту Бурду. Центральный защитник вице-чемпиона Украины приглянулся французскому футбольному обозревателю.

7. Уход Рафаилова изменит Зарю. Не факт, что в лучшую сторону. Sport.ua – о прекращении сотрудничества известного менеджера и луганского клуба.

8. ВИДЕО. Владимир Кличко запустил новый челлендж в честь своего 44-летия. Знаменитый боксер предлагает сделать отжимания по количеству лет.

9. Мишель Идальго: человек, который сделал сборную Франции великой. Виталий Пасичный рассказывает о легендарном тренере «ле бле».

10. ВАЦКО: «Серьезные люди со Смалийчуком даже разговаривать не садятся». Известный журналист ответил Олегу Смалийчуку.