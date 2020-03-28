ФОТО. Фаны солигорского Шахтера вывесили на трибуне украинский флаг

Болельщики солигорского «Шахтера» отдали дань уважения новому тренеру своей команды, Юрию Вернидубу, вывесив на трибуне флаг Украины во время первого тура чемпионата Беларуси.

Отметим, что в стартовом матче национального первенства «Шахтер» из Солигорска сенсационно проиграл клубу «Торпедо-БелАЗ» (0:1).

Напомним, Вернидуб возглавил клуб из Беларуси в ноябре 2019 года.