ФОТО. Фаны солигорского Шахтера вывесили на трибуне украинский флаг

Болельщики отдали дань уважения главному тренеру Юрию Вернидубу

  • 28.03.2020 15:30
  • 1437 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Фаны солигорского Шахтера вывесили на трибуне украинский флаг
© ФК Шахтер Солигорск. Юрий Вернидуб

Болельщики солигорского «Шахтера» отдали дань уважения новому тренеру своей команды, Юрию Вернидубу, вывесив на трибуне флаг Украины во время первого тура чемпионата Беларуси.

Отметим, что в стартовом матче национального первенства «Шахтер» из Солигорска сенсационно проиграл клубу «Торпедо-БелАЗ» (0:1).

Напомним, Вернидуб возглавил клуб из Беларуси в ноябре 2019 года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 28.03.2020 16:10
    -1
    ну..кто бы что не говорил....но на параше такое представить....в довоенное время....или в Польше просто невозможно)
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 28.03.2020 15:52
    +6
    Жыве Беларусь! Слава Україні!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 28.03.2020 15:52
    +6
    Жыве Беларусь! Слава Україні!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности