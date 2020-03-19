Чемпионат Беларуси. Команда Вернидуба стартовала с поражения

Чемпионат Беларуси в один момент превратился в единственную и ведущую лигу Европы, так как в футбол продолжают играть только в этой стране.
Сегодня сдалась Турция, которая приостановила свой чемпионат, тогда как в Беларуси продолжают играть с болельщиками на трибунах,
В 1-м туре «Шахтер» Солигорск под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба проиграл «Торпедо» со счетом 0:1, пропустив в компенсированное время.
Ранее БАТЭ открыл сезон поражение от БГУ Минск.
Шахтер Солигорск - Торпедо 0:1
Гол: Рамос, 90+1
Источник — Sport.ua
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