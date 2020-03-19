Чемпионат Беларуси. Команда Вернидуба стартовала с поражения

Чемпионат Беларуси в один момент превратился в единственную и ведущую лигу Европы, так как в футбол продолжают играть только в этой стране.

Сегодня сдалась Турция, которая приостановила свой чемпионат, тогда как в Беларуси продолжают играть с болельщиками на трибунах,

В 1-м туре «Шахтер» Солигорск под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба проиграл «Торпедо» со счетом 0:1, пропустив в компенсированное время.

Ранее БАТЭ открыл сезон поражение от БГУ Минск.

Шахтер Солигорск - Торпедо 0:1

Гол: Рамос, 90+1