ВАЦКО: «Серьезные люди со Смалийчуком даже разговаривать не садятся»

Украинский журналист Виктор Вацко ответил на обвинения со стороны бывшего вице-президента «Карпат» Олега Смалийчука:

«Он про Палкина начал какие-то вещи говорить, стал звонить журналистам и просить: «Возьми у меня интервью, я про Палкина расскажу». Эта история показала, кто является топовым менеджером топового клуба, а кто просто мышь. Мышь, с которой серьезные люди даже разговаривать не садятся.

Коля Матвиенко прекрасно играл же в «Карпатах» на позиции левого защитника при Дулубе в сезоне 2015/16, был просто топчиком. Но с приходом Смалийчука и латиноамериканской компании (Друди, Наварро и так далее), Матвиенко выкинули из команды. Сам Коля тогда сказал: «Отморозились от меня».

На его позицию взяли легенду украинского футбола Гвидо Кортеджано из пятого дивизиона итальянского чемпионата. На сколько его там матчей хватило, пока не отчислили из команды? Тогда Матвиенко был «Та кто это такой? Что это за футболист?». А сейчас, когда можно было оторвать процент на трансфере, уже топовый игрок».