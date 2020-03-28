Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я заперт в доме уже почти 10 дней»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью итальянским СМИ рассказал о том, как борется с распространением коронавируса:

«У меня все хорошо, я живу за городом (речь о Лондоне – прим.) и заперт в доме на протяжении почти 10 дней. Единственное решение – уважать правила правительства, то есть оставаться дома и дать врачам возможность выполнять свою работу, которая действительно огромна. Они герои нашего времени. Их нужно поблагодарить за все, что они делают.

Я прожил момент, очень похожий на этот (авария на Чернобыльской АЭС – прим.). Тогда мне было девять лет. Мы должны избегать глупого поведения. Никто из нас не может быть уверен, что не заразился вирусом. Мы не должны выходить на улицу, мы должны думать не только о себе, а и о тех людях, для которых инфекция станет большой проблемой.

Желаю здоровья всем итальянцам, я всегда рядом с вами. Мы должны жить с надеждой, что все станет лучше. Мы все вместе выберемся из этого».