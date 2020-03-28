Журналист советует Марселю подписать Никиту Бурду

Центральный защитник вице-чемпиона Украины приглянулся французскому футбольному обозревателю

  • 28.03.2020 13:03
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Журналист советует Марселю подписать Никиту Бурду
© Instagram. Никита Бурда (в центре)

Футбольный журналист Мурат Артс посоветовал руководству «Марселя» всерьез присмотреться к защитнику киевского «Динамо» и сборной Украины Никите Бурде, который, по мнению представителя прессы, помог бы клубу из Франции легко заменить хорвата Дуе Чалета-Цара.

«Нам непременно придется искать преемника для Чалета-Цара, которого можно было бы выгодно продать. Я думал о Никите Бурде, защитнике киевского «Динамо». Его стоимость по оценкам Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро. Да, он повредил колено и не играл несколько месяцев, но до этого он был на подъеме, и мы не должны сбрасывать этот факт со счетов. В «Динамо» Бурду заменил Денис Попов, и он стал новой звездой в защитной линии. Поэтому я не знаю, сможет ли Бурда вернуть свое место в команде после травмы, что может дать шанс его заполучить «Марселю».

«До травмы Бурда был ключевым игроком «Динамо». Он очень сильный защитник, и способен хорошо делать то, что сейчас хорошо делает в «Марселе» Чалета-Цар. Да, немногие украинцы добивались успеха за рубежом, но те, кто оказывался на это способен уезжали из страны в правильное время для своей карьеры. Для Бурды, вероятно, такое время настало. Как и Чалета-Цар, Бурда – это футболист, который потенциально может быть очень дорогим на рынке, если сумеет провести хотя бы полгода на серьезном уровне в «Марселе», - сказал Артс.

В нынешнем розыгрыше УПЛ Никита Бурда провел 7 матчей. В последний раз в рамках турнира защитник выходил на поле 22 сентября минувшего года.

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