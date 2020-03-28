Шахтер Солигорск Вернидуба добыл первую победу в сезоне

Команда украинского тренера выиграла на выезде

  • 28.03.2020 19:51
  • 1075 просмотров
  • 1 комментарий
Шахтер Солигорск Вернидуба добыл первую победу в сезоне
© fcshakhter.by

В рамках 2-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» Солигорск под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба на выезде играл против ФК «Городея».

Гости выиграли 2:0 и набрали первые очки в нынешнем сезоне..

Чемпионат Беларуси. 2-й тур.

Городея - Шахтер Солигорск 0:2
Голы: Диасамидзе, 56, Полдстрелов, 89

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 28.03.2020 20:16
    +1
    Да, уже видна работа Вернидуба - и игра осмысленная и 2 мяча при незабитом пенальти и пары моментов, когда не попасть в ворота труднее чем попасть)
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 28.03.2020 20:16
    +1
    Да, уже видна работа Вернидуба - и игра осмысленная и 2 мяча при незабитом пенальти и пары моментов, когда не попасть в ворота труднее чем попасть)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности