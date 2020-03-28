Шахтер Солигорск Вернидуба добыл первую победу в сезоне

В рамках 2-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» Солигорск под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба на выезде играл против ФК «Городея».
Гости выиграли 2:0 и набрали первые очки в нынешнем сезоне..
Чемпионат Беларуси. 2-й тур.
Городея - Шахтер Солигорск 0:2
Голы: Диасамидзе, 56, Полдстрелов, 89
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Источник — Sport.ua
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