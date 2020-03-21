Рафаилов близок к увольнению. В Серии А и Барселоне могут урезать зарплаты

Главные новости за 20-е марта на Sport.ua

  • 21.03.2020 08:19
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Рафаилов близок к увольнению. В Серии А и Барселоне могут урезать зарплаты
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Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 20-е марта.

1. Не футболом единым. Футболисты, которые нашли себя в другом спорте. В нашем списке гольфист, фигурист, автогонщик и боец джиу-джитсу.

2. Динамо Брест не смогло начать путь к защите титула с победы. Голевой передачи Александра Нойока не хватило коллективу Ковальчука для первой победы в сезоне.

3. План B и план C. УЕФА назвал три возможных даты окончания текущего сезона. Сезон может завершиться 30 июня или 31 июля или 31 августа.

4. Источник: у Рафаилова недопонимание с Геллером, его в Заре заменит Генинсон. В руководстве луганской Зари могут произойти серьезные изменения.

5. ФОТО. Двое динамовцев с агентом убежали в лес от вируса. Компанию Бурде и Бущану составил Дмитрий Коркишко из «Днепра-1».

6. Игра их жизней: как в Голливуде сняли, возможно, лучшее кино о соккере. Виталий Пасичный рассказывает о фантастической победе и попытке ее экранизировать на фабрике грез.

7. ВИДЕО. Украинец Ковтун принес победу Руху из Бреста над минским Динамо. Украинец головой отправил мяч в ворота соперника на 26-й минуте.

8. Футболистам Серии А хотят урезать зарплату на 15-30%. Больше всего пострадают те, кто зарабатывает более €1,5 миллионов.

9. Стал известен клуб, предложение которого по Тете перебил Шахтер. Лиссабонский «Спортинг» был готов подписать бразильца, но вмешались деньги «горняков».

10. Игрокам Барселоны могут снизить зарплаты. Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу готов попросить футболистов пойти на уступки.

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Источник — Sport.ua

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