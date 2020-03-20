ФОТО. Двое динамовцев с агентом убежали в лес от вируса

Компанию Бурде и Бущану составил Дмитрий Коркишко из «Днепра-1»

  • 20.03.2020 22:16
  • 4903 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Двое динамовцев с агентом убежали в лес от вируса
© Instagram

Защитник «Динамо» Никита Бурда и вратарь столичной команды Георгий Бущан прогулялись в лесу в компании своего агента Ивана Пироженко.

Компанию им в лесу составил экс-динамовец Дмитрий Коркишко, который сейчас выступает за «Днепр-1».

Ранее несколько игроков киевского «Динамо» (Сергей Сидорчук, Фран Соль, Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд и Виталий Буяльский) записали специальное видеообращение, в котором призвали всех людей оставаться дома и никуда не выходить.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    digsum
      digsum, 20.03.2020 22:49
    +4
    Так в лес можно. Главное, не приближаться к другим индивидуумам на 2 метра.
    Ссылка
    shoko
      shoko, 20.03.2020 22:45
    +2
    ну и кто их умными назовёт? Даже суркис туалетную бумагу молча дома набивает.. ээх..были бы мозги,было б сотрясение
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 20.03.2020 22:27
    +3
    нда.. Динамо и тут в штангу дало... одни динамовцы видео снимают что надо дома сидеть и соблюдать строжайше карантин, а эти группой выперлись в лес)))
    Ссылка
    digsum
      digsum, 20.03.2020 22:49
    +4
    Так в лес можно. Главное, не приближаться к другим индивидуумам на 2 метра.
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 20.03.2020 22:27
    +3
    нда.. Динамо и тут в штангу дало... одни динамовцы видео снимают что надо дома сидеть и соблюдать строжайше карантин, а эти группой выперлись в лес)))
    Ссылка
    shoko
      shoko, 20.03.2020 22:45
    +2
    ну и кто их умными назовёт? Даже суркис туалетную бумагу молча дома набивает.. ээх..были бы мозги,было б сотрясение
    Ссылка
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