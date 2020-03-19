ВИДЕО. Обращение игроков Динамо в связи с коронавирусом

Игроки киевского «Динамо», Сергей Сидорчук, Фран Соль, Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд и Виталий Буяльский, записали специальное видеообращение, в котором призвали всех к ответственности в борьбе с коронавирусом:
«Футбол обязательно вернется, но сейчас главное — это безопасность каждого из нас.
Мы призываем всех болельщиков «Динамо»:
Будьте ответственными - максимально ограничьте социальные контакты, особенно, если Вам за 60 лет! Коронавирус очень опасен именно для пожилых людей. Объясните это своим близким и знакомым
Если чувствуете недомогание - обязательно оставайтесь дома и позвоните семейному врачу, следуйте его рекомендациям
Сохраняйте спокойствие. Как быстро мы преодолеем это сложное время - зависит от каждого из нас
И тогда футбол скоро вернется к нам всем!».
Вчера «Динамо» приняло решение приостановить тренировочный процесс.
Источник — ФК Динамо Киев
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