ВИДЕО. Обращение игроков Динамо в связи с коронавирусом

Игроки киевского «Динамо», Сергей Сидорчук, Фран Соль, Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд и Виталий Буяльский, записали специальное видеообращение, в котором призвали всех к ответственности в борьбе с коронавирусом:

«Футбол обязательно вернется, но сейчас главное — это безопасность каждого из нас.

Мы призываем всех болельщиков «Динамо»:

Будьте ответственными - максимально ограничьте социальные контакты, особенно, если Вам за 60 лет! Коронавирус очень опасен именно для пожилых людей. Объясните это своим близким и знакомым

Если чувствуете недомогание - обязательно оставайтесь дома и позвоните семейному врачу, следуйте его рекомендациям

Сохраняйте спокойствие. Как быстро мы преодолеем это сложное время - зависит от каждого из нас

И тогда футбол скоро вернется к нам всем!».

Вчера «Динамо» приняло решение приостановить тренировочный процесс.