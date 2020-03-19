ВИДЕО. Обращение игроков Динамо в связи с коронавирусом

Футболисты «Динамо» призывают придерживаться правил борьбы с коронавирусом

  • 19.03.2020 10:30
  • 679 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Обращение игроков Динамо в связи с коронавирусом
© ФК Динамо Киев

Игроки киевского «Динамо», Сергей Сидорчук, Фран Соль, Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд и Виталий Буяльский, записали специальное видеообращение, в котором призвали всех к ответственности в борьбе с коронавирусом:

«Футбол обязательно вернется, но сейчас главное — это безопасность каждого из нас.

Мы призываем всех болельщиков «Динамо»:

Будьте ответственными - максимально ограничьте социальные контакты, особенно, если Вам за 60 лет! Коронавирус очень опасен именно для пожилых людей. Объясните это своим близким и знакомым

Если чувствуете недомогание - обязательно оставайтесь дома и позвоните семейному врачу, следуйте его рекомендациям

Сохраняйте спокойствие. Как быстро мы преодолеем это сложное время - зависит от каждого из нас

И тогда футбол скоро вернется к нам всем!».

Вчера «Динамо» приняло решение приостановить тренировочный процесс.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности