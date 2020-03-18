Динамо приостановило тренировочный процесс

Пресс-служба «Динамо» объявила о том, что из-за пандемии коронавируса команда прекращает тренировочный процесс до 22 марта. Срок карантина может быть продлен.

Всем игрокам предписано выполнять рекомендации по осуществлению карантина, а при любых признаках нарушения здоровья - немедленно сообщать клубным врачам.

Также напомним, что с 18 марта в Украине приостановлены все футбольные соревнования.

Коронавирус и футбол. Турниры, которые отменяют или переносят (Обновляется)