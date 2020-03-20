Игрокам Барселоны могут снизить зарплаты

Руководство каталонской «Барселоны» в лице президента клуба Жозепа Бартомеу может попросить игроков пойти на понижение зарплат.

«Барселона», как и весь европейский футбол, несет серьезные финансовые потери из-за пандемии коронавируса COVID-19. Каталонскому клубу явно не удастся достигнуть запланированных показателей в текущем сезоне.

Несколько месяцев назад бюджет «Барселоны» был запланирован в размере €1,047 миллиарда с прибылью в €11 миллионов. При этом зарплатный фонд по плану составил 61% от бюджета клуба — €507 миллионов в год на зарплаты и €135 миллионов на амортизацию.

Ранее из-за пандемии коронавируса был приостановлен чемпионат Испании по футболу.

Очередное заседание правления «Барселоны» состоится уже в пятницу, 20-го марта.