Игрокам Барселоны могут снизить зарплаты

Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу готов попросить футболистов пойти на уступки

  • 20.03.2020 13:20
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Игрокам Барселоны могут снизить зарплаты
© ФК Барселона. Лионель Месси

Руководство каталонской «Барселоны» в лице президента клуба Жозепа Бартомеу может попросить игроков пойти на понижение зарплат.

«Барселона», как и весь европейский футбол, несет серьезные финансовые потери из-за пандемии коронавируса COVID-19. Каталонскому клубу явно не удастся достигнуть запланированных показателей в текущем сезоне.

Несколько месяцев назад бюджет «Барселоны» был запланирован в размере €1,047 миллиарда с прибылью в €11 миллионов. При этом зарплатный фонд по плану составил 61% от бюджета клуба — €507 миллионов в год на зарплаты и €135 миллионов на амортизацию.

Ранее из-за пандемии коронавируса был приостановлен чемпионат Испании по футболу.

Очередное заседание правления «Барселоны» состоится уже в пятницу, 20-го марта.

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Источник — As.com

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