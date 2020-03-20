ВИДЕО. Украинец Ковтун принес победу Руху из Бреста над минским Динамо

В матче 1-го тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» дома проиграло «Руху» из Бреста со счетом 0:1.
Единственный гол в матче забил украинец Алексей Ковтун, головой отправивший мяч в ворота соперника на 26-й минуте.
Смотрите видео гола и обзор матча.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.