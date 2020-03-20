Чемпионат Беларуси. Динамо Минск дома проиграло Руху из Бреста

Сегодня «Динамо» Минск в первом туре чемпионата Беларуси дома неожиданно проиграло «Руху» из Бреста.
В составе обеих команд было по одному представителю Украины. За «Динамо» Минск играл Артем Сухоцкий, за «Рух» из Бреста – Алексей Ковтун.
«Динамо» Минск – «Рух» Брест – 0:1
Гол: 0:1 – 26 Ковтун.
«Динамо» Минск – Плотников, Сухоцкий, Риос, Бручич, Динга, Швецов, Олехнович, Данило, Павловски, Бахар, Шикавка.
«Рух» Брест – Нечаев, Рахманов, Колпачук, Мигунов, Ковтун, Вильям, Тихоновский, Осучукву, Гречихо, Концевой, Петренко.
Источник — Sport.ua
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