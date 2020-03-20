Стал известен клуб, предложение которого по Тете перебил Шахтер

Бразильский агент Пабло Буэно рассказал, как в зимнее трансферное окно минувшего года проходил переговорный процесс по уходу из «Гремио» талантливого вингера Тете, оказавшегося в итоге в «Шахтере».

«Лиссабонский «Спортинг» вышел на президента «Гремио» и предложил за Тете 17 миллионов бразильских реалов (чуть больше 3 миллионов евро – прим.). Я узнал об этом от друга и сразу же пришел пообщаться с Ромилдо (Ромилдо Болзан Жуниор является президентом «Гремио» - прим.), сказав, что такой футболист стоит гораздо дороже. Я сказал ему, что принесу большее предложение, и через 10 дней я приехал с ним – «Гремио» получал бы 10 миллионов евро. После юношеского чемпионата Южной Америки я просил руководство предложить Тете профессиональный контракт. Я не просил их делать его игроком стартового состава, а просто хотел, чтобы он имел возможность тренироваться с первой командой. Через пару дней Ромилдо позвонил мне и сказал: «Между нами и «Шахтером» все улажено. Если вы договоритесь с ними, мы его продадим». Я не понял ничего, ведь ранее он говорил, что «Гремио» не хочет продавать Тете. Но затем мне сказали, что трансфер осуществили, чтобы заплатить подъемные Диего Тарделли, который запросил зарплату в 1,5 миллиона бразильских реалов в месяц. Но об этом никто не говорит», - сказал Буэно.

В нынешнем розыгрыше УПЛ на счету Тете 19 матчей, 4 гола и 4 результативные передачи.