Футболистам Серии А хотят урезать зарплату на 15-30%

Больше всего пострадают те, кто зарабатывает более €1,5 миллионов

  • 20.03.2020 14:03
  • 580 просмотров
  • 1 комментарий
Футболистам Серии А хотят урезать зарплату на 15-30%
© ФК Ювентус

Начались переговоры между Серией А и Ассоциацией итальянских футболистов.

Клубы просят футболистов согласиться на понижение зарплаты на 15-30%. При этом рискуют потерять 30% зарплаты только те игроки, которые зарабатывают более €1,5 миллионов в год.

Таким образом, клубы Серии А постараются уменьшить свои финансовые потери на €250 миллионов. По предварительным оценкам, из-за пандемии коронавируса COVID-19 клубы Серии А потеряют около €1 миллиарда.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Alex_Romanov
      Alex_Romanov, 20.03.2020 15:01
    0
    Нашим заробитчанам в Европе так вообще урезали на 100% до окончания карантина
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 20.03.2020 15:01
    0
    Нашим заробитчанам в Европе так вообще урезали на 100% до окончания карантина
    Ссылка
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