Футболистам Серии А хотят урезать зарплату на 15-30%

Начались переговоры между Серией А и Ассоциацией итальянских футболистов.

Клубы просят футболистов согласиться на понижение зарплаты на 15-30%. При этом рискуют потерять 30% зарплаты только те игроки, которые зарабатывают более €1,5 миллионов в год.

Таким образом, клубы Серии А постараются уменьшить свои финансовые потери на €250 миллионов. По предварительным оценкам, из-за пандемии коронавируса COVID-19 клубы Серии А потеряют около €1 миллиарда.