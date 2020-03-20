Игра их жизней: как в Голливуде сняли, возможно, лучшее кино о соккере

Виталий Пасичный рассказывает о фантастической победе и попытке ее экранизировать на фабрике грез

  • 20.03.2020 14:23
  • 1150 просмотров
  • 0 комментариев
Игра их жизней: как в Голливуде сняли, возможно, лучшее кино о соккере
© imdb.com

Спорт встал на паузу во всем мире, но это не повод о нем забывать. Во времена, когда все мы заперты в четырех стенах, самое время пересмотреть или открыть заново для себя хорошие фильмы, в том числе и о спорте. Во время всеукраинского карантина мы начинаем новую рубрику – и начнем с картины о главном матче в истории США.

Прототип

«В любом случае все уверены, что мы будем клоунами и мальчиками для битья»

В принципе, сама история, которой посвящен фильм «Игра их жизней», настолько кинематографична, что единственное, что удивляет в истории ее экранизации: то, что с ней тянули до самого 2005-го. Впрочем, когда вникаешь в контекст, удивление исчезает.

В американском фольклоре есть идиома «Чудо на газоне», подразумевающая победу сборной США над англичанами на ЧМ-1950. И действительно, если сейчас такой результат между двумя англоговорящими сборными будет пусть неожиданным, но адекватным, то такой исход семь десятилетий назад выглядел чудом уровня неопалимой купины или превращения воды в вино.

Послевоенная Америка – место, в котором значительная часть населения не знала, что такое «соккер», не говоря об интересе английской забавой. Когда один из героев фильма удивляется, что в Сент-Луисе есть специальный футбольный корреспондент, ему объясняют: эта игра интересна местной диаспоре, в основном итальянской. Представители различных диаспор и составляли сборную: в основном итальянской, но были и экзотические игроки вроде забившего победный гол англичанам гаитянина Джо Гэтьенса.

Мужская сборная США по футболу тех времен – коллектив, играющий в среднем реже раза в год и проигрывающий, например, 0:11 норвежцам. У вас может возникнуть логичный вопрос, как такая команда вообще пробилась на ЧМ – все просто, в отборе от зоны КОНКАКАФ участвовали три команды, из которых на турнир выходили две. «Янкиз» обыграли кубинцев в решающей игре, но уступили мексиканцам 0:6 и 2:6…

Причины таких слабых результатов понятны: американские игроки в соккер были стопроцентными любителями. Водитель катафалка, почтальон, посудомойщик – в Бразилию приехал очень разношерстный срез американского общества. Забавно, что едва ли не самым профессиональным и опытным из них был… уроженец Львова. Адам Волянин в довоенное время играл за «Погонь», в 1939-41 гг.. выступал за московский «Спартак», в ходе Второй мировой был переброшен в Ирак, откуда мигрировал в Англию, а потом и в США.

Но даже такая команда приехала на ЧМ в ослабленном составе: некоторых футболистов не отпустили с работы. Основной вратарь «янкиз» Клаудио Борги во время матчей просил партнеров производить удар от ворот за него: ногами он играть фактически не умел… В общем, даже в хорошем кино о победе очередного Давида над очередным Голиафом Давида обычно не рисуют настолько слабым.

А по ту сторону американцам противостояла команда мечты. Сборная Англии игнорировала довоенные чемпионаты мира, но результаты различных турне с участием британских команд не оставляли сомнений, кто властелин футбольного мира. Скромный «Чарльтон Атлетик» мог между матчами чемпионата разнести сборную Франции 5:2, которая была одним из фаворитов всех довоенных ЧМ, турне других английских команд оборачивались в неизменную череду крупных побед, если родоначальники соблаговоляли выпускать оптимальный состав… Мэтьюз, Мортенсен, Рэмси, Финни – имена лучших игроков того поколения и спустя 70 лет поражают своей звучностью, на ЧМ эта команда ехала в качестве главного фаворита.

И по итогу – 1:0 в пользу США. Искать причины этого сродни поиску причин чемпионства «Лестера»: пост-фактум, конечно, можно подогнать ответ под условия задачи, но вообще слово «чудо» не выглядит преувеличением ни в какой степени. Да, Мэтьюз не смог сыграть из-за травмы, да, Борги выдал множество сейвов – но как можно оправдываться подобными вещами в матчах с командой, ни одного игрока которой не взяли бы в клуб даже второго английского дивизиона?!

Главной причиной, конечно же, стала недооценка соперника, которую традиционное британское чванство только приумножило. Перед матчем английские газеты писали: «В футбол не умеют играть только эскимосы и североамериканцы». Англичане не смотрели за пределы острова и в глобальном плане: так, к 1950-му году они все еще не считали, что сборной Англии нужен тренер – состав определял специальный «комитет», по сути – чиновники.

Для американцев та победа так и осталась сном в летнюю ночь: они не набрали на турнире больше ни одного очка и вернулись в США работать посудомойщиками, водителями, учителями. Судьба Джо Гатьенса оказалась и вовсе трагичной: после прихода на Гаити режима Франсуа Дювалье бывший игрок был арестован и убит… Англичане же после этого матча проиграли еще и испанцам, не вышли из группы и вернулись домой с позором. Как сказал после матча капитан американцев Харри Кио: «Мне жаль этих ублюдков. Не представляю, как они собираются «отмываться» после того, как мы их побили?».

Реализация

Интерес к сенсационной победе в США долгие годы оставался крайне низким, но когда янки приняли решение провести мундиаль-1994 у себя, он наконец проявился. Тогда-то у постаревших героев Бразилии начали брать интервью, а энтузиаст Джеффри Дуглас к 1996-му году написал книгу «Игра их жизней». Причины, почему ее взялись экранизировать, лежат на поверхности: просто идеальный сюжет для голливудского фильма.

В сотни раз более известные и раскрученные картины о соккере не смогли состояться из-за ужасной демонстрации происходящего: этих бесконечных ударов через себя, которых в пятидесятые просто не существовало, лавины атак, голов каждую минуту. Мне приходилось встречать мнение, что довольно тяжело снять незрелищный фильм о боксе, настолько он кинематографичен; с соккером, пожалуй, ситуация обратная – игру с участием 22 человек на огромном поле тяжело снять зрелищно и при этом правдоподобно.

Чтобы подтянуть качество игры до хотя бы среднего уровня, режиссер Дэвид Анспо подбирал актеров, исходя из их футбольных навыков. Ему повезло: среди прошедших кастинг оказался человек, который уже после съемок стал звездой.



Джерард Батлер любит спорт. С детства он болеет за «Селтик», в одном из выставочных матчей даже играл за «кельтов», а буквально на днях зажигал олимпийский огонь и прокричал фирменное «This is Sparta!». На кастинге он зарекомендовал себя как неплохой игрок и получил одну из главных ролей – вратаря Борги. Один из киноляпов фильма заключается в том, что Батлер постоянно вводил мяч в игру ногами, тогда как Борги играл исключительно руками. Какая ирония: голливудский актер как минимум в одном из компонентов игры был лучше, чем спортсмен, роль которого он исполнял…

О реализации сюжета говорить не приходится – история матча сама словно сошла с экранов Голливуда. Самое потрясающей в этой сказке – то, что она правда, что любители действительно обыграли лучших футболистов мира. Английская сборная продемонстрирована надменными и самовлюбленными наглецами – достаточно сказать, что на официальном приеме перед игрой их лидер говорит: «Я желаю американской команде удачи – и когда английская команда вас разобьет, хорошенько отдохните и расслабьтесь в Бразилии».

Вероятно, именно этих слов и не было, но у драматического кино свои законы – Анспо, вероятно заострил углы ради дополнительного накала страстей. При этом сюжет далеко не бинарен: помимо «хорошие против плохих», есть противостояния и внутри американской команды. Представители разных регионов США спорят, конфликтуют на почве лидерства внутри команды, споры, что интересно, возникают и между игроками и тренером. Именно после одного из конфликтов Борги с товарищами убеждает наставника пригласить в команду Гатьенса – человека, который внушал опасения религиозностью, цветом кожи и вообще абсолютным инакомыслием по сравнению с другими.

Диалог, после которого Джо стал игроком сборной, позволю себе привести полностью.

«Мы хотим позвать тебя в команду»

«Какую?»

«Сборная США по футболу»

«А есть такая?... Какой у вас стиль игры?»

«Пока никакого, но мы над этим работаем»

И снова это выглядит абсолютно неправдоподобным сюжетом, и снова предельно соответствует фактам. Команда, которая даже на фоне глубоко кризисного послевоенного футбола проиграла семь предшествующих «Чуду на газоне» матчей с общим счетом 2:45, примерно так и должна была комплектоваться. В общем, Анспо нашел идеальный сюжет и снял классическую спортивную драму.



А вот за что режиссера и его команду нужно покритиковать, так это за небрежность при работе с фактами. Двумя важнейшими игроками того времени были «краек» Стэнли Мэтьюз и бомбардир Стенэли Мортенсен – и Анспо перепутал факты биографии двух тезок, навесив на лидера англичан факты из биографии обоих… Две англоязычные сборные сыграли во втором туре чемпионата, а не в первом, как это демонстрируется в фильме – и надменность англичан была связана еще и с тем, что турнир они начали с уверенной победы над чилийцами, тогда как «янкиз» проиграли Испании.

Фильм провалился в прокате, Анспо за прошедшие 15 лет не снял ничего серьезного. Один из критиков сказал про картину: «Больше походит на панегирик, а не на приключенческий фильм». При этом по качеству футбольных сцен, правдоподобности и многим другим составляющим «Игра их жизни» на много-много голов превосходит большую часть фильмов о соккере. Наверное, жизни иногда вредно слишком уж напоминать сюжеты из кино – тогда ее экранизацию сочтут неправдоподобной.

Фильм: «Игра их жизней»

Жанр: спортивная драма

Год: 2005

Спорт: футбол

Звезда: Джерард Батлер

Оценка «Киноспорта»: 8/10

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности