Не футболом единым. Футболисты, которые нашли себя в другом спорте

После завершения карьеры футболисты чаще всего выбирают проторенную не одним поколением коллег дорогу – либо остаются в профессии уже в роли тренеров и/или функционеров, либо уходят на телевидение экспертами. Но бывают и исключения, когда мастера кожаного мяча после того, как повесили бутсы на гвоздь, осваивают другие виды спорта. Причем не только в качестве хобби, но и для достижения серьезных результатов. Да-да, такие тоже есть.

Вашему вниманию – топ-семерка бывших футболистов, покоривших серьезные вершины в других видах спорта.

Биксант ЛИЗАРАЗЮ

Легендарный французский футболист, выигравший за свою долгую карьеру практически все, что можно – чемпионат мира и Европы со своей национальной сборной, а в составе «Баварии» - Лигу чемпионов, после завершения карьеры занялся серфингом. Правда, катание на доске по морским волнам было для Лизаразю лишь хобби.

А вот скелетоном он занялся серьезно. И дважды – в 2006 и 2010 годах – был близок к тому, чтобы пробиться на Зимние Олимпиады, но в последний момент путевки на Игры доставались другим. В 2008 году Биксант начал профессионально заниматься джиу-джитсу. И преуспел в этом достаточно экзотическом виде спорта. Причем поразительно быстро: уже через год в возрасте 40 лет Лизаразю становится чемпионом Европы, а еще спустя год – бронзовым призером континента по джиу-джитсу. А еще он обожает велосипедные гонки, горные лыжи и дайвинг. И когда он это все успевает?

Ильхан МАНСЫЗ

На чемпионате мира 2002 года настоящей сенсацией стала сборная Турции, занявшая итоговое третье место. Не последнюю роль в успехе команды Шенола Гюнеша играл нападающий Ильхан Мансыз. В свое время он был заметной фигурой и в «Бешикташе». Сложно сказать, как бы сложилась его дальнейшая жизнь и карьера, если бы не автомобильная авария. После той трагедии Ильхан некоторое время работал на телевидении, но быстро понял, что это не его.

Зато фигурное катание – самое то! Именно на ледовом катке бывший футбольный форвард снова нашел себя. Ильхан со своей партнершей по танцам на льду словачкой Бестандиговой очень хотел попасть на Олимпиаду-2014, но не сложилось. А вот на внутренней арене – сложилось лучше. Именно благодаря напору и авторитету Ильхана, в Турции начали проводить чемпионаты страны по фигурному катанию. Угадайте, кто стал первым его лауреатом? Правильно, Ильхан Мансыз, выигравший «золото» со своей неизменной партнершей.

Тим ВИЗЕ

Этот фактурный вратарь на долгие годы стал неизменным первым номером «Вердера». С «музыкантами» Тим выигрывал «серебро» Бундеслиги и Кубок Германии, играл в финале Кубка УЕФА против «Шахтера»: в том памятном матче историческую победу праздновала украинская команда. А еще Визе являлся игроком сборной Германии. Правда, за «Бундестим» он провел не так и много поединков – всего шесть. После «Вердера» следующей остановкой в карьере известного голкипера стал «Хоффенхайм». Но там засверкать Визе уже не удалось. Из-за ссоры с тренером Тима отстранили от тренировок с первой командой, и от нечего делать он начал захаживать в спортзал – прокачивать мышцы.

Это занятие настолько затянуло голкипера, что он очень быстро прибавил к своему весу двадцать кило. Футбол отошел на второй план, и Визе решил стать рестлером. Сейчас его боевой вес – порядка 130 килограмм. Немец подписал контракт с компанией WWE – одной из ведущих в индустрии рестлинга. Провел Визе и первый бой в этом зрелищном виде спорта – и победил.

Габриэль БАТИСТУТА

Из-за серьезных проблем со здоровьем знаменитый аргентинец Батистута был вынужден завершить футбольную карьеру в 33 года. По его словам, из-за сильных болей в ногах он даже не мог передвигаться, а однажды, находясь в болевом шоке, просил врача ампутировать конечности. Но со временем «Бати-гол» смог вернуться к нормальной жизни. Более того, аргентинец на хорошем уровне начал играть в гольф и поло. В 37 лет он стал игроком «Бока Хуниорс». Правда, не футбольной команды, а игры в поло. Больших высот он не достиг, но участвовал во многих турнирах по этому виду спорта. Благо, что в поло ноги игрока не играют такой важной роли, как в футболе. Там главные ноги – лошади.

Фабьен БАРТЕЗ

И этот футболист знаменитой сборной Франции рубежа веков, как и его коллега Лизаразю, выиграл со своей национальной командой все, что только можно. Неплохо сложилась и его клубная карьера: с «Марселем» он выиграл Лигу чемпионов, с «МанЮнайтед» - чемпионат Англии. Помимо футбола, знаменитый голкипер «болел» автоспортом. Причем не только как болельщик. Уже на следующий год после завершения карьеры футболиста, Фабьен дебютировал в автогонках. Поразительно, но Бартез стал чемпионом Франции и в качестве футболиста, и в роли автогонщика. Даже приглашение в «ПСЖ» тренировать вратарей команды не охладило рвение Бартеза к автоспорту: он совмещает два своих главных дела в жизни.

Петр ЧЕХ

Многолетний страж ворот футбольной сборной Чехии и «Челси» в детстве мечтал стать голкипером. Но не футбольным, а хоккейным. Но отец настоял, и Петр сделал выбор в пользу игры в мяч. На этом поприще Чех преуспел, выиграв с «аристократами» и Лигу чемпионов, и Лигу Европы, и все мыслимые трофеи чемпионата Англии.

После завершения карьеры экс-вратарь перешел на административную работу в «Челси». Но свою мечту – играть в хоккей – не забросил. Петр подписал контракт с британским хоккейным клубом четвертой лиги «Гилдфорд Феникс», в котором выступает на позиции вратаря. Дебютную игру Чеха в новой ипостаси пришли посмотреть свыше семисот любителей хоккея. Для «непрофильного» в Британии вида спорта, тем более четвертой лиги, это отличный показатель. И виновник торжества не разочаровал: его команда победила, а Чех отбил не только решающий буллит, но и был признан лучшим игроком поединка.

Андрей ШЕВЧЕНКО

Талантливый спортсмен – талантливый во всем. Лучший в истории нашей футбольной Независимости футболист Андрей Шевченко выиграл самую главную индивидуальную награду в мире футбола – «Золотой мяч», а также самый престижный трофей на клубном уровне – Кубок европейских чемпионов. Сейчас Андрей Николаевич небезуспешно работает со сборной Украины, которую вывел на Евро-2020. Тренерская карьера Шевченко в футболе только начинается, и мы можем лишь догадываться, какой она получится в итоге. Но вот о его успехах в гольфе можно говорить уже сейчас. К этому виду спорта Андрей пристрастился, когда ему было 23 года.

В 2011-м Шева стал серебряным призером чемпионата Украины по гольфу, а спустя два года он стал победителем турнира, проходящем в Англии - Queenwood Golf Club. По его словам, если выпадает свободное время, то он играет в гольф регулярно – три-четыре раза в неделю. Его называют одним из лучших гольфистов Украины. Одно время Шевченко подумывал о том, чтобы добыть путевку на Олимпийские Игры уже как игрок в гольф, но футбол снова в его жизни вышел на первое место: его позвали в сборную страны. Но гольф Андрей не забросил: играет, когда есть свободное время. Кстати, он входит в президиум Всеукраинской федерации гольфа.

Валерий ВАСИЛЕНКО