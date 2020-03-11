Коронавирус наступает. Игры Украины, Шахтера и Ла Лиги пройдут без зрителей

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 10-е марта.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Поединок Вольфсбург — Шахтер пройдет без зрителей. В этом виноват коронавирус

2. Матч Польша - Украина пройдет без болельщиков. Власти принимают меры для борьбы с коронавирусом.

3. Матч Франция – Украина пройдет без зрителей. В французской федерации футбола подтвердили, что спарринг пройдет при пустых трибунах.

4. Покер Иличича принес Аталанте победу над Валенсией. Бергамский клуб оформил выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.

5. РБ Лейпциг не заметил Тоттенхэм в ответном поединке. Голы от звездной пары полузащитников немецкой команды обеспечили победу в домашнем матче.

6. Кабмин планирует запретить спортивные соревнования в Украине. Вопрос будет рассмотрен 11 марта.

7. ОФИЦИАЛЬНО. Ла Лига минимум два тура проведет с пустыми трибунами. Пока не такие кардинальные меры, как в Италии.

8. Поцелуй Марадоны, подарок для Месси. Виталий Пасичный рассказывает о самом интересном, что вместил последний уик-энд.

9. Скаут: «Швед сделал неправильный выбор, согласившись переехать в Шотландию». Украинский вингер снова допустил фатальную ошибку в карьере?

10. Битлз вместо Элвиса. Кого Тоттенхэм купил за деньги Бэйла, и что получилось. Из семи пришедших тогда, ныне в стане «шпор» остался только один футболист…