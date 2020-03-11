Коронавирус наступает. Игры Украины, Шахтера и Ла Лиги пройдут без зрителей

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 10-е марта.
1. ОФИЦИАЛЬНО. Поединок Вольфсбург — Шахтер пройдет без зрителей. В этом виноват коронавирус
2. Матч Польша - Украина пройдет без болельщиков. Власти принимают меры для борьбы с коронавирусом.
3. Матч Франция – Украина пройдет без зрителей. В французской федерации футбола подтвердили, что спарринг пройдет при пустых трибунах.
4. Покер Иличича принес Аталанте победу над Валенсией. Бергамский клуб оформил выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.
5. РБ Лейпциг не заметил Тоттенхэм в ответном поединке. Голы от звездной пары полузащитников немецкой команды обеспечили победу в домашнем матче.
6. Кабмин планирует запретить спортивные соревнования в Украине. Вопрос будет рассмотрен 11 марта.
7. ОФИЦИАЛЬНО. Ла Лига минимум два тура проведет с пустыми трибунами. Пока не такие кардинальные меры, как в Италии.
8. Поцелуй Марадоны, подарок для Месси. Виталий Пасичный рассказывает о самом интересном, что вместил последний уик-энд.
9. Скаут: «Швед сделал неправильный выбор, согласившись переехать в Шотландию». Украинский вингер снова допустил фатальную ошибку в карьере?
10. Битлз вместо Элвиса. Кого Тоттенхэм купил за деньги Бэйла, и что получилось. Из семи пришедших тогда, ныне в стане «шпор» остался только один футболист…
Источник — Sport.ua
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