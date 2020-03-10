Скаут: «Швед сделал неправильный выбор, согласившись переехать в Шотландию»

Украинский вингер снова допустил фатальную ошибку в карьере?

  • 10.03.2020 10:10
  • 877 просмотров
  • 2 комментария
Скаут: «Швед сделал неправильный выбор, согласившись переехать в Шотландию»
© ФК Селтик. Марьян Швед

Скаут Ярослав Зварыч, который способствовал переезду вингера Марьяна Шведа из «Карпат» в «Селтик», теперь считает, что футболист, возможно, недостаточно тщательно взвесил все «за» и «против» перед заключением сделки.

«Я не агент игрока, но это я рекомендовал «Селтику» подписать Марьяна. Все, что они узнали о нем, было от меня. Но, возможно, он сделал неправильный выбор, когда согласился переехать в Шотландию. Не думаю, что он должным образом изучил силу лиги и борьбу, которая идет здесь за место в команде. Также я верю, что языковые трудности, с которыми Швед столкнулся тут, помешали ему адаптироваться быстрее. Вероятно, все это и внесло свой вклад в общую картину произошедшего со Шведом в Шотландии», - отметил Зварыч.

Для Шведа это не первый неудачный европейский опыт в карьере. В 2015 году он покинул «Карпаты» ради трансфера в «Севилью», но спустя два года вернулся в Украину.

Напомним, в нынешнем сезоне Швед провел лишь 1 матч в шотландской Премьер-лиге, а еще в 3 поединках присутствовал в заявке своей команды.

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Источник — Daily Record

(6 голосов)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.03.2020 10:21
    +1
    В Бельгию пусть едет! Там у наших неплохо получается
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 10.03.2020 10:17
    0
    Давай , Швед , возвращайся под Полтаву ...
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.03.2020 10:21
    +1
    В Бельгию пусть едет! Там у наших неплохо получается
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 10.03.2020 10:17
    0
    Давай , Швед , возвращайся под Полтаву ...
    Ссылка
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