Матч Франция – Украина пройдет без зрителей

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре подтвердил, что контрольный матч между сборными Франции и Украины состоится при пустых трибунах.
Условия проведения спарринга определят 11 марта на заседании французской Федерации.
Товарищеский матч Франция - Украина должен состояться 27-го марта в Сен-Дени.
Ранее из-за коронавируса было принято решение, что матчи чемпионата Франции до 15 апреля будут проводиться без зрителей.
Напомним, еще один контрольный матч сборной Украины с Польшей также пройдет без болельщиков.
Источник — RTL Info
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