Матч Франция – Украина пройдет без зрителей

В французской федерации футбола подтвердили, что спарринг пройдет при пустых трибунах

  • 10.03.2020 19:34
  • 1386 просмотров
  • 4 комментария
Матч Франция – Украина пройдет без зрителей
© Twitter

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре подтвердил, что контрольный матч между сборными Франции и Украины состоится при пустых трибунах. 

Условия проведения спарринга определят 11 марта на заседании французской Федерации.

Товарищеский матч Франция - Украина должен состояться 27-го марта в Сен-Дени.

Ранее из-за коронавируса было принято решение, что матчи чемпионата Франции до 15 апреля будут проводиться без зрителей.

Напомним, еще один контрольный матч сборной Украины с Польшей также пройдет без болельщиков.

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Источник — RTL Info

(5 голосов)

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 10.03.2020 20:14
    -4
    Нам такой футбол не нужен
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 10.03.2020 20:13
    0
    Крот, 10.03.2020 20:00
    Умови проведення спарингу визначать 11 лютого на засіданні французької Федерації.
    Це як?
    Видимо у них есть делориан
    Ссылка
    Крот
    online
      Крот, 10.03.2020 20:00
    0
    Умови проведення спарингу визначать 11 лютого на засіданні французької Федерації.
    Це як?
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 10.03.2020 19:53
    0
    Рішення правильне, не варто ризикувати людьми в контрольних матчах які нічого не дають,
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 10.03.2020 20:13
    0
    Крот, 10.03.2020 20:00
    Умови проведення спарингу визначать 11 лютого на засіданні французької Федерації.
    Це як?
    Видимо у них есть делориан
    Ссылка
    Крот
    online
      Крот, 10.03.2020 20:00
    0
    Умови проведення спарингу визначать 11 лютого на засіданні французької Федерації.
    Це як?
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 10.03.2020 19:53
    0
    Рішення правильне, не варто ризикувати людьми в контрольних матчах які нічого не дають,
    Ссылка
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