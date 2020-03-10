Матч Франция – Украина пройдет без зрителей

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре подтвердил, что контрольный матч между сборными Франции и Украины состоится при пустых трибунах.

Условия проведения спарринга определят 11 марта на заседании французской Федерации.

Товарищеский матч Франция - Украина должен состояться 27-го марта в Сен-Дени.

Ранее из-за коронавируса было принято решение, что матчи чемпионата Франции до 15 апреля будут проводиться без зрителей.

Напомним, еще один контрольный матч сборной Украины с Польшей также пройдет без болельщиков.