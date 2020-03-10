Битлз вместо Элвиса. Кого Тоттенхэм купил за деньги Бэйла, и что получилось

Лето 2013 года выдалось для «Тоттенхэма» по-настоящему жарким. Боссы клуба наконец-то решили пойти навстречу пожеланиям тогдашнего главного тренера Андре Виллаш-Боаша, усилив менеджмент итальянским специалистом Франко Бальдини, который получил пост технического (спортивного) директора. Это привело к невероятной активности «шпор» на рынке – семь входящих трансферов на общую сумму в более чем 100 миллионов евро. Взамен «Тоттенхэм» в последний день работы летнего окна решил отпустить в «Реал» свою главную звезду – валлийского вингера Гарета Бэйла, выручив от его продажи 101 миллион евро. Эта сумма до сих пор остается рекордной для «Тоттенхэма», а также одной из самых высоких в истории мирового футбола.

После того, как летнее трансферное окно в 2013 году было закрыто, известный в прошлом форвард «Тоттенхэма» Гарт Крукс сказал фразу, вмиг ставшую едва ли не крылатой: «Тоттенхэм» продал Элвиса и купил «Битлз».

Что ж, вспомним всех, кто пришел в стан лондонцев на «деньги Бэйла», а также проследим, как сложилась их судьба…

Насер ШАДЛИ

Пришел из «Твенте»

Сумма трансфера: 8,15 млн евро

Провел в «Тоттенхэме» 3 сезона: 119 матчей, 25 голов, 16 ассистов

Ныне играет за «Андерлехт»

Семь лет назад Насер Шадли был одним из самых многообещающих молодых вингеров континента. Он блистательно проявлял себя в Нидерландах в рядах «Твенте», по причине чего существовало немало слухов об интересе к Шадли со стороны целого ряда европейских топ-клубов. Были сплетни даже о том, что подписать Шадли хочет «Шахтер», но до чего-то реального в той истории дело так и не дошло.

«Тоттенхэм» заплатил за Шадли весьма скромные 8,15 миллионов евро, заполучив в целом весьма качественного исполнителя. Первый сезон у Насера ушел на адаптацию, а вот во втором он проявил себя очень недурно – 45 матчей во всех турнирах и 13 забитых мячей. Однако затем Шадли потерял место в основе, по причине чего летом 2016 года руководство «шпор» согласилось продать бельгийца в «Вест Бромвич», сумев, к тому же, еще и солидно заработать на сделке, ведь в казну «Тоттенхэма» поступили 15,2 миллионов евро.

Ныне Шадли 30 лет, и он выступает в Бельгии за «Андерлехт» на правах аренды из «Монако». Монегаски еще летом 2018 года выкупили контракт вингера за 12 миллионов евро, но в их рядах Шадли так и не смог обрести себя. А вот в «Андерлехте» у Насера получается весьма неплохо, что правда, вряд ли бельгийцы окажутся способны договориться с «Монако» о полноценном выкупе прав на Шадли.

Влад КИРИКЕШ

Пришел из «Стяуа»

Сумма трансфера: 9,5 млн евро

Провел в «Тоттенхэме» 2 сезона: 43 матча, 2 гола, 1 ассист

Ныне играет за «Сассуоло»

Фактурный центральный защитник Влад Кирикеш летом 2013 года был одним из самых лакомых кусочков на трансферном рынке для клубов, не желавших сорить деньгами. Поговаривали, что интерес к этому футболисту проявляла даже «Барселона», но не исключено, что румынская пресса таким образом банально подогревала интерес других участников рынка к своему защитнику. К слову, проскальзывали в СМИ сообщения и о якобы желании «Шахтера» подписать Кирикеша, что на тот момент объяснялось очень просто – главным тренером «горняков» был земляк защитника Мирча Луческу.

Однако в итоге Кирикеш подался в «Тоттенхэм», где виды на него имел Андре Виллаш-Боаш. Впрочем, португалец был уволен уже в декабре, а затем не в пользу Кирикеша сыграл скандал вокруг ночного клуба. «Тоттенхэм» на пару дней позволил румыну отправиться на родину на выходные, а тот угодил там в неприятную ситуацию, будучи уличенным журналистами изрядно поддатым на выходе из дискотеки. Все это произошло накануне матча «шпор» против «Манчестер Сити», в котором «Тоттенхэм» на своем поле был буквально размазан соперником – 1:5.

Летом 2015 года «Тоттенхэм» согласился продать Кирикеша в «Наполи» за 7 миллионов евро. Увы, в Италии многообещающий некогда защитник также все никак не может проявить себя, хотя частенько у него есть объективные причины – травмы. В частности, повреждение подколенного сухожилия мешает 30-летнему Кирикешу в нынешнем сезоне заявить о себе в «Сассуоло», куда «Наполи» отправил румына в аренду…

Этьен КАПУ

Пришел из «Тулузы»

Сумма трансфера: 11 млн евро

Провел в «Тоттенхэме» 2 сезона: 36 матчей, 2 гола, 2 ассиста

Ныне играет за «Уотфорд»

Французский опорный полузащитник Этьен Капу сумел заявить о себе в «Тулузе», воспитанником академии которой и является. Во Франции он провел шесть лет, в течение которых отыграл за свою команду под две сотни поединков во всех турнирах.

Переезд в «Тоттенхэм», обошедшийся казне лондонцев в 11 миллионов евро, не стал рывком в карьере Капу. В стане «шпор» этот футболист появлялся на поле довольно редко, не сумев стать одним из важных игроков команды ни при Виллаш-Боаше, ни при его преемниках. Неудивительно, что уже через два года после покупки «Тоттенхэм» согласился расстаться с Капу за 8,9 миллионов евро, отправив того в «Уотфорд».

Ныне Капу уже 31 год, и трансфер в «Уотфорд» благотворно сказался на его карьере. В рядах «шершней» французский хавбек быстро сумел завоевать место в основе, и с тех пор на протяжении вот уже пятого сезона является одним из безоговорочно ключевых исполнителей команды.

Кристиан ЭРИКСЕН

Пришел из «Аякса»

Сумма трансфера: 14,15 млн евро

Провел в «Тоттенхэме» 6,5 сезонов: 305 матчей, 69 голов, 89 ассистов

Ныне играет за «Интер»

Еще до своего переезда в Англию Кристиан Эриксен был известной фигурой на европейском трансферном рынке. Совсем еще юным этот футболист стажировался в академиях «Челси» и «Барселоны», но в стане лондонцев его посчитали недостаточно развитым физически, а каталонцы долго думали, хотя Кристиан и вызывал у них определенный интерес. В итоге расторопнее всех оказался «Аякс», в котором датский хавбек и расцвел во всей красе.

В августе 2013 года «Тоттенхэму» посчастливилось заполучить Эриксена, причем за весьма адекватную сумму. Этот трансфер стал одним из наиболее успешных в современной истории «шпор», а сам Эриксен шесть с половиной сезонов своей игрой вдохновлял болельщиков команды и добавлял им веры в способность «Тоттенхэма» все-таки выиграть какой-то серьезный трофей.

В конце минувшего года руководство «Тоттенхэма» провело безрезультатные переговоры с Эриксеном о продлении контракта. Чтобы не потерять игрока бесплатно, уже в январе «шпоры» согласились отпустить датчанина в «Интер» за 20 миллионов евро. Ныне Эриксену 28 лет, и в Милане он попытается несколько перезагрузить свою карьеру, чтобы разжиться как минимум парой-тройкой серьезных титулов и наград.

ПАУЛИНЬО

Пришел из «Коринтианса»

Сумма трансфера: 19,73 млн евро

Провел в «Тоттенхэме» 2 сезона: 67 матчей, 10 голов, 7 ассистов

Ныне играет за «Гуанчжоу Эвергранд»

До 25 лет о Паулиньо в Европе мало кто слышал, хотя на старте своей карьеры он попробовал заиграть в Литве и Польше, но затем вернулся в Бразилию, где раскрылся в «Коринтиансе». Именно удачная игра за эту команду позволила хавбеку дебютировать за «селесао», что привлекло внимание огромного количества скаутов.

Летом 2013-го «Тоттенхэм» согласился удовлетворить финансовые аппетиты руководства «Коринтианса», вследствие чего Паулиньо перебрался в Англию. Там он провел очень сильный первый сезон, а вот во втором преимущественно выходил на поле со скамьи запасных. Когда в июле 2015-го китайские гонцы из «Гуанчжоу Эвергранд» приехали с предложением в 14 миллионов евро за Паулиньо, боссы «шпор» не сомневались и подмахнули сделку. Знали бы они, что спустя два года «Барселона» отдаст китайцам за бразильского хавбека все 40 миллионов…

В январе минувшего года Паулиньо вернулся в «Гуанчжоу Эвергранд». В Китае он чувствует себя очень комфортно, и не прекращает рассказывать, как прекрасно к нему относятся. Ныне ему 31 год, а контракт с клубом рассчитан еще на четыре года. Пожалуй, если бы не проблемы с коронавирусом, то вопрос о том, где Паулиньо завершит карьеру, и вовсе не стоял, а так – кто знает, как может повернуться ситуация уже, например, ближайшим летом…

Роберто СОЛЬДАДО

Пришел из «Валенсии»

Сумма трансфера: 30 млн евро

Провел в «Тоттенхэме» 2 сезона: 76 матчей, 16 голов, 11 ассистов

Ныне играет за «Гранаду»

Испанский нападающий совершенно потрясающим образом заявил о себе в «Валенсии», где был настоящим бомбардиром. «Летучие мыши» в итоге смогли сделать хороший бизнес на Сольдадо. Приобретали они этого футболиста у «Хетафе» за 10 миллионов евро, а вот продать в «Тоттенхэм» смогли втрое дороже.

Увы, в Лондоне возлагаемых надежд Сольдадо не оправдал. В первом сезоне в 28 матчах АПЛ (22 – в стартовом составе) Роберто сумел забить лишь 6 мячей. Неудивительно, что в следующем розыгрыше испанец получил роль резервиста, выходя на поле со скамьи запасных. Впрочем, «джокером» для «шпор» Сольдадо также стать не сумел – 1 гол в 24 поединках (7 – в основе). В августе 2015 года «Тоттенхэм» согласился продать испанца в «Вильярреал» за 16 миллионов евро, потеряв солидную сумму на этом трансфере…

С июля минувшего года 34-летний Сольдадо вновь выступает на родине. После не самого удачного периода в «Фенербахче» Роберто принял решение вернуться в Испанию, где его приютила «Гранада». Впрочем, результативностью Сольдадо своих болельщиков по-прежнему не балует, заставляя с ностальгией вспоминать его период карьеры в «Валенсии»...

Эрик ЛАМЕЛА

Пришел из «Ромы»

Сумма трансфера: 30 млн евро

Провел в «Тоттенхэме» 6,5 сезонов и выступает по сей день: 213 матчей, 33 гола, 47 ассистов

Воспитанник «Ривер Плейта» Эрик Ламела достаточно в раннем возрасте перебрался в Европу. Когда футболисту было 19 лет, он за 17 миллионов евро перешел в «Рому», где провел два очень неплохих сезона. Особенно удался Ламеле розыгрыш Серии А-2012/13, в котором вингер отличился 15 забитыми мячами в 33 матчах.

Успех поспособствовал тому, что летом 2013-го «Тоттенхэм» отдал за Ламелу 30 миллионов евро. В свои ряды «шпоры» заполучил очень качественного и талантливого игрока, но не учли одного обстоятельства – склонности Эрика к травмам. Когда Ламела чувствует себя в порядке, он – один из лучших в «Тоттенхэме» и, возможно, всей Премьер-лиге, но когда у него что-то не так, то аргентинцу приходится надолго «укладываться» в лазарет. В частности, из-за проблем с бедром, в лондонском этапе карьеры Ламелы уже случался перерыв более чем в один год. Эрик не выходил на поле с октября 2016 по ноябрь 2017 года, пропустив 57 поединков своей команды…

Ныне именно Ламела остается последним из «великолепной семерки» игроков, которые пришли в «Тоттенхэм» в то трансферное окно, когда «шпоры» решили распрощаться с Гаретом Бэйлом. Как видим, крайне ухабистым выдался не только путь валлийца в Мадриде, но и игроков, которых «Тоттенхэм» подписал в тот период для усиления состава.

Алексей СЛИВЧЕНКО