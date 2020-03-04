Украина и Лига наций, Свитолина начала с победы, Кучер завершил карьеру

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 3 марта.
1. Сборная Украины узнала соперников в Лиге наций
Команда Андрей Шевченко попала в группу А4
2. Свитолина стартовала с победы на турнире в Монтеррее
Первая ракетка Украины разобралась с Данкой Ковинич из Черногории
3. Долгожданный гол Соля и шедевр Цыганкова. Динамо нанесло поражение Колосу
Команда Руслана Костышина весь второй тайм играла в меньшинстве
4. Александр Кучер завершил профессиональную карьеру
Бывший защитник сборной Украины вскоре станет тренером
5. Челси вышел в четвертьфинал Кубка Англии, уверенно обыграв Ливерпуль
Команда Юргена Клоппа проиграла «всухую» второй матч подряд
6A. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Считаю жеребьевку удачной»
Главный тренер национальной сборной Украины прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций
6B. Шевченко сфотографировался с тренером сборной России
Также на фото – тренер сборной Польши Ежи Бржечек
7A. Жена потратила миллион! Бывший игрок Динамо стал жертвой дел своей супруги
Исмаэль Бангура также рассказал о самой большой сумме премиальных в Киеве
7B. ВИДЕО. Трагедия в Драгобрате. При спуске в Карпатах погиб сноубордист
35-летний киевлянин получил травмы, когда столкнулся с опорой
8A. Стало известно, сколько заработает Чисора за бой с Усиком
Скорее всего, поединок пройдет 23 мая в Лондоне на «O2 Арене»
8B. 5 потенциальных соперников Тайсона Фьюри
Sport.ua – о возможных соперниках британца в первом поединке в статусе чемпиона мира WBC
9. 9 топ-игроков, у которых летом заканчиваются контракты
Они могут достаться бесплатно новым работодателям
10. Величие испанского футбола: Эль Классико, коронавирус и гостеприимная Месталья
Владимир Клепач преодолел 7000 километров, чтобы увидеть противостояние «Реала» и «Барселоны»
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.