Украина и Лига наций, Свитолина начала с победы, Кучер завершил карьеру

Главные новости за 3 марта на Sport.ua

  • 04.03.2020 06:35
  • 2306 просмотров
  • 2 комментария
Украина и Лига наций, Свитолина начала с победы, Кучер завершил карьеру
© Instagram. Бржечек, Шевченко и Черчесов

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 3 марта.

1. Сборная Украины узнала соперников в Лиге наций
Команда Андрей Шевченко попала в группу А4

2. Свитолина стартовала с победы на турнире в Монтеррее
Первая ракетка Украины разобралась с Данкой Ковинич из Черногории

3. Долгожданный гол Соля и шедевр Цыганкова. Динамо нанесло поражение Колосу
Команда Руслана Костышина весь второй тайм играла в меньшинстве

4. Александр Кучер завершил профессиональную карьеру
Бывший защитник сборной Украины вскоре станет тренером

5. Челси вышел в четвертьфинал Кубка Англии, уверенно обыграв Ливерпуль
Команда Юргена Клоппа проиграла «всухую» второй матч подряд

6A. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Считаю жеребьевку удачной»
Главный тренер национальной сборной Украины прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций

6B. Шевченко сфотографировался с тренером сборной России
Также на фото – тренер сборной Польши Ежи Бржечек

7A. Жена потратила миллион! Бывший игрок Динамо стал жертвой дел своей супруги
Исмаэль Бангура также рассказал о самой большой сумме премиальных в Киеве

7B. ВИДЕО. Трагедия в Драгобрате. При спуске в Карпатах погиб сноубордист
35-летний киевлянин получил травмы, когда столкнулся с опорой

8A. Стало известно, сколько заработает Чисора за бой с Усиком
Скорее всего, поединок пройдет 23 мая в Лондоне на «O2 Арене»

8B. 5 потенциальных соперников Тайсона Фьюри
Sport.ua – о возможных соперниках британца в первом поединке в статусе чемпиона мира WBC

9. 9 топ-игроков, у которых летом заканчиваются контракты
Они могут достаться бесплатно новым работодателям

10. Величие испанского футбола: Эль Классико, коронавирус и гостеприимная Месталья
Владимир Клепач преодолел 7000 километров, чтобы увидеть противостояние «Реала» и «Барселоны»

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Максим Левченко
      Максим Левченко, 04.03.2020 08:12
    0
    А мне нравится!!! Ещё б ЯРИКА в сборную!!! Было бы супер, а то Матвиенко с Кривцов в последней игре с Бенфикой показали свой уровень!!!
    Ссылка
    v_odessit
    online
      v_odessit, 04.03.2020 07:14
    0
    Другого фото не нашлось
    Ссылка
    Максим Левченко
      Максим Левченко, 04.03.2020 08:12
    0
    А мне нравится!!! Ещё б ЯРИКА в сборную!!! Было бы супер, а то Матвиенко с Кривцов в последней игре с Бенфикой показали свой уровень!!!
    Ссылка
    v_odessit
    online
      v_odessit, 04.03.2020 07:14
    0
    Другого фото не нашлось
    Ссылка
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