Украина и Лига наций, Свитолина начала с победы, Кучер завершил карьеру

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 3 марта.

1. Сборная Украины узнала соперников в Лиге наций

Команда Андрей Шевченко попала в группу А4

2. Свитолина стартовала с победы на турнире в Монтеррее

Первая ракетка Украины разобралась с Данкой Ковинич из Черногории

3. Долгожданный гол Соля и шедевр Цыганкова. Динамо нанесло поражение Колосу

Команда Руслана Костышина весь второй тайм играла в меньшинстве

4. Александр Кучер завершил профессиональную карьеру

Бывший защитник сборной Украины вскоре станет тренером

5. Челси вышел в четвертьфинал Кубка Англии, уверенно обыграв Ливерпуль

Команда Юргена Клоппа проиграла «всухую» второй матч подряд

6A. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Считаю жеребьевку удачной»

Главный тренер национальной сборной Украины прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций

6B. Шевченко сфотографировался с тренером сборной России

Также на фото – тренер сборной Польши Ежи Бржечек

7A. Жена потратила миллион! Бывший игрок Динамо стал жертвой дел своей супруги

Исмаэль Бангура также рассказал о самой большой сумме премиальных в Киеве

7B. ВИДЕО. Трагедия в Драгобрате. При спуске в Карпатах погиб сноубордист

35-летний киевлянин получил травмы, когда столкнулся с опорой

8A. Стало известно, сколько заработает Чисора за бой с Усиком

Скорее всего, поединок пройдет 23 мая в Лондоне на «O2 Арене»

8B. 5 потенциальных соперников Тайсона Фьюри

Sport.ua – о возможных соперниках британца в первом поединке в статусе чемпиона мира WBC

9. 9 топ-игроков, у которых летом заканчиваются контракты

Они могут достаться бесплатно новым работодателям

10. Величие испанского футбола: Эль Классико, коронавирус и гостеприимная Месталья

Владимир Клепач преодолел 7000 километров, чтобы увидеть противостояние «Реала» и «Барселоны»