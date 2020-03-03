Шевченко сфотографировался с тренером сборной России

Сегодня главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил жеребьевку Лиги Наций-2020.
Во время церемонии Шевченко сфотографировался с тренерами сборных Польши и России – Ежи Бржечеком и Станиславом Черчесовым:
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Во вторых да я не представляю как советкиий военный сфоткался бы с немцем во время войны, ну я также тогда не представляю как во время войны люди пускают салюты , веселятся , и т.д вообщем живут саммой обычной жизнью как будто этой войны и нет , пишут вот такие вот типа патриотические комменты как у вас и уже считают что поучпствовали в военных действиях прям...
Ви напевне не в Україні живете, так як повинні би знати, що сплачується військовий збір .
Печально все это конечно（
Ви напевне не в Україні живете, так як повинні би знати, що сплачується військовий збір .
Печально все это конечно（
Печально все это конечно（
Печально все это конечно（
Ви напевне не в Україні живете, так як повинні би знати, що сплачується військовий збір .
Печально все это конечно（
Во вторых да я не представляю как советкиий военный сфоткался бы с немцем во время войны, ну я также тогда не представляю как во время войны люди пускают салюты , веселятся , и т.д вообщем живут саммой обычной жизнью как будто этой войны и нет , пишут вот такие вот типа патриотические комменты как у вас и уже считают что поучпствовали в военных действиях прям...
Ви напевне не в Україні живете, так як повинні би знати, що сплачується військовий збір .
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