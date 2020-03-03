Шевченко сфотографировался с тренером сборной России

Также на фото – тренер сборной Польши Ежи Бржечек

  • 03.03.2020 23:08
  • 5491 просмотр
  • 31 комментарий
Шевченко сфотографировался с тренером сборной России
© УАФ. Андрей Шевченко

Сегодня главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил жеребьевку Лиги Наций-2020.

Во время церемонии Шевченко сфотографировался с тренерами сборных Польши и России – Ежи Бржечеком и Станиславом Черчесовым:

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(27 голосов)

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Комментарии
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 04.03.2020 00:40
    0
    andreypoltava234, 04.03.2020 00:14
    ну вот твоего деда нкаведешника попросили бы эсесовцы в 1943 году сфотографироваться.....он бы согласился?)
    А ты впн забыл включить лопух, флаг пустой
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 04.03.2020 00:37
    0
    Кстати, в любом сообщении, где есть фраза "Петр Алексеевич" будет 500 минусов. Где моя пенсия за ногу Петя су...ч...ррр.. ты голимая?
    Ссылка
    Student259
      Student259, 04.03.2020 00:37
    +1
    andreypoltava234, 04.03.2020 00:14
    ну вот твоего деда нкаведешника попросили бы эсесовцы в 1943 году сфотографироваться.....он бы согласился?)
    а ты знал моего деда что говоришь кем он был？
    Во вторых да я не представляю как советкиий военный сфоткался бы с немцем во время войны, ну я также тогда не представляю как во время войны люди пускают салюты , веселятся , и т.д вообщем живут саммой обычной жизнью как будто этой войны и нет , пишут вот такие вот типа патриотические комменты как у вас и уже считают что поучпствовали в военных действиях прям...
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 04.03.2020 00:34
    0
    Андрей Овчаренко, 03.03.2020 23:53
    То есть в Крыму, когда не было президента у страны даже, неправильно сделали, что пацанов на верную смерть не заставили пойти (потому что там уже все куплено раисой с потрохами было за столько лет), а отбиваться на Донбассе стали неправильно наоборот? Едрить у тебя кисель в голове...
    я думаю нах...йя амнистировали в Украине заключенных, которые в меня потом стреляли со стороны всемогучей державы????
    Ссылка
    Student259
      Student259, 04.03.2020 00:29
    0
    BobchuK, 04.03.2020 00:17
    Як це "я уверен что большинство из вас и копейкой не помог нашим военным" ?
    Ви напевне не в Україні живете, так як повинні би знати, що сплачується військовий збір .
    Ахахах, то есть все кто платит налог автоматом патриоты так выходит？ вы прекрасно поняли о какой я помощи, помощи помимо военного сбора, ну канешно зачем это делать тратить свои бабки , проще же по орать “чей Крым ” к при меру и все вуаля ты уже патриот, а человек который перечислял не малые суммы нашим атошникам по сровнению с вами конечно же ватник
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 04.03.2020 00:26
    -2
    Андрей Овчаренко, 03.03.2020 23:53
    То есть в Крыму, когда не было президента у страны даже, неправильно сделали, что пацанов на верную смерть не заставили пойти (потому что там уже все куплено раисой с потрохами было за столько лет), а отбиваться на Донбассе стали неправильно наоборот? Едрить у тебя кисель в голове...
    Бл....я выставь ты оцепление, там подготовь платформу, никто даже не сунулся в Крым, кисель это ты! Ты думаешь Крым раньше забрать не хотели. Если бы была платформа для защиты, никто бы не прислал "вежливых людей", считай РФ в открытую войну бы объявила, но никому это выгодно не было. тупица ты необразованная
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.03.2020 00:25
    -2
    temamx2727, 03.03.2020 23:51
    Ахах, крикккк, оруууу, что теперь псевдопатриоты? Шева - сепар, руськиймир, предатель? Ахаха, долбае*ы, начинайте свой маразм.
    Сейчас упоротые начнут гнать ,пургу,за таких и страна разваливается,идите сажайте морковку на майдане или поскакайте попойте шеву на гиляку)))маразм крипчялл
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    BobchuK
      BobchuK, 04.03.2020 00:17
    +10
    Student259, 04.03.2020 00:05
    А что они должны думать？если его попросили сфоткаться и он согласился, пускай и с кацапом то что все это он поддержал страну агресора значит？люди ваш патриотизм переходит все граници, я уверен что большинство из вас и копейкой не помог нашим военным, в то время как многие спортсмены которых вы вечно обсыраете помогали нашим атошникам при этом не устраивая из этого показуху! Но при этом вы все большые патриоты, а они “галимые ватники ” для вас.
    Печально все это конечно（
    Як це "я уверен что большинство из вас и копейкой не помог нашим военным" ?
    Ви напевне не в Україні живете, так як повинні би знати, що сплачується військовий збір .
    Ссылка
    ukrnet1245
    online
      ukrnet1245, 04.03.2020 00:17
    -7
    andreypoltava234, 04.03.2020 00:14
    ну вот твоего деда нкаведешника попросили бы эсесовцы в 1943 году сфотографироваться.....он бы согласился?)
    Черчесов что-то сделал Украине, что ты его с эсесовцами сравниваешь?
    Ссылка
    andreypoltava234
      andreypoltava234, 04.03.2020 00:17
    +5
    там уже в инсте ольгино пишет, что пазик - это их игрок....а украинцы и мордорцы - братья))
    Ссылка
    andreypoltava234
      andreypoltava234, 04.03.2020 00:14
    +4
    Student259, 04.03.2020 00:05
    А что они должны думать？если его попросили сфоткаться и он согласился, пускай и с кацапом то что все это он поддержал страну агресора значит？люди ваш патриотизм переходит все граници, я уверен что большинство из вас и копейкой не помог нашим военным, в то время как многие спортсмены которых вы вечно обсыраете помогали нашим атошникам при этом не устраивая из этого показуху! Но при этом вы все большые патриоты, а они “галимые ватники ” для вас.
    Печально все это конечно（
    ну вот твоего деда нкаведешника попросили бы эсесовцы в 1943 году сфотографироваться.....он бы согласился?)
    Ссылка
    Student259
      Student259, 04.03.2020 00:05
    -9
    alefteev77, 03.03.2020 23:27
    Цікаво, що зараз думають про Андрія Миколайовича Шевченка, українські військові, що стоять зараз на передовій, сім'ї загиблих, інваліди, доки ми тут всі бавимось у футбол?
    А что они должны думать？если его попросили сфоткаться и он согласился, пускай и с кацапом то что все это он поддержал страну агресора значит？люди ваш патриотизм переходит все граници, я уверен что большинство из вас и копейкой не помог нашим военным, в то время как многие спортсмены которых вы вечно обсыраете помогали нашим атошникам при этом не устраивая из этого показуху! Но при этом вы все большые патриоты, а они “галимые ватники ” для вас.
    Печально все это конечно（
    Ссылка
    ukrnet1245
    online
      ukrnet1245, 03.03.2020 23:58
    -16
    Сейчас недопатриоты разведут срач)
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 03.03.2020 23:55
    -13
    alefteev77, 03.03.2020 23:27
    Цікаво, що зараз думають про Андрія Миколайовича Шевченка, українські військові, що стоять зараз на передовій, сім'ї загиблих, інваліди, доки ми тут всі бавимось у футбол?
    Думают: вот мы дибилы, воюем за бабки или за убд, а те кто нам приказы раздают, на нас миллиарды имеют. Ну это самые умные так думают, остальные вообще не думают, их с зоны выпустили за это.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 03.03.2020 23:53
    +12
    Ukraine_Kiev_Fan, 03.03.2020 23:31
    Цикаво що думалы, коли их туда посылали? А когда Петр Алексеевич на смерть пацанов послал, а когда Крым искуственно сдали? Откуда я знаю? Приказа не было , нам сказали ждать.... Так що йдить ви нагуляти по вулицях... Ни Шева, ни Вусик не виноваты в том, что 95% олигархов обагатели за последние 5 лет, а теперь еще и психическо гнеусточивогоЗеленского назначили на пост типа разрулить. Когда вы все поумнеете
    То есть в Крыму, когда не было президента у страны даже, неправильно сделали, что пацанов на верную смерть не заставили пойти (потому что там уже все куплено раисой с потрохами было за столько лет), а отбиваться на Донбассе стали неправильно наоборот? Едрить у тебя кисель в голове...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.03.2020 23:52
    0
    А Пазик перед фотосессией проконсультировался с Королевской?
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 03.03.2020 23:51
    -10
    Ахах, крикккк, оруууу, что теперь псевдопатриоты? Шева - сепар, руськиймир, предатель? Ахаха, долбае*ы, начинайте свой маразм.
    Ссылка
    andreypoltava234
      andreypoltava234, 03.03.2020 23:49
    +4
    ну вот газпромовская фифа посмотрит - и решит отменить запрет на матчи Украины и параши)
    Ссылка
    andreypoltava234
      andreypoltava234, 03.03.2020 23:47
    +8
    UKRAINE FAN, 03.03.2020 23:33
    Пора уже привыкнуть. Что Одного будут за такое обсирать а второму и слава не скажут
    смотря кто))) ватаны будут поддерживать, даже если пазик сфоткался бы с ихтамнетами))
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 03.03.2020 23:43
    +4
    Искусство высшего пилотажа - избегать подобных ситуаций.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.03.2020 23:27
    +13
    Цікаво, що зараз думають про Андрія Миколайовича Шевченка, українські військові, що стоять зараз на передовій, сім'ї загиблих, інваліди, доки ми тут всі бавимось у футбол?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 03.03.2020 23:53
    +12
    Ukraine_Kiev_Fan, 03.03.2020 23:31
    Цикаво що думалы, коли их туда посылали? А когда Петр Алексеевич на смерть пацанов послал, а когда Крым искуственно сдали? Откуда я знаю? Приказа не было , нам сказали ждать.... Так що йдить ви нагуляти по вулицях... Ни Шева, ни Вусик не виноваты в том, что 95% олигархов обагатели за последние 5 лет, а теперь еще и психическо гнеусточивогоЗеленского назначили на пост типа разрулить. Когда вы все поумнеете
    То есть в Крыму, когда не было президента у страны даже, неправильно сделали, что пацанов на верную смерть не заставили пойти (потому что там уже все куплено раисой с потрохами было за столько лет), а отбиваться на Донбассе стали неправильно наоборот? Едрить у тебя кисель в голове...
    Ссылка
    BobchuK
      BobchuK, 04.03.2020 00:17
    +10
    Student259, 04.03.2020 00:05
    А что они должны думать？если его попросили сфоткаться и он согласился, пускай и с кацапом то что все это он поддержал страну агресора значит？люди ваш патриотизм переходит все граници, я уверен что большинство из вас и копейкой не помог нашим военным, в то время как многие спортсмены которых вы вечно обсыраете помогали нашим атошникам при этом не устраивая из этого показуху! Но при этом вы все большые патриоты, а они “галимые ватники ” для вас.
    Печально все это конечно（
    Як це "я уверен что большинство из вас и копейкой не помог нашим военным" ?
    Ви напевне не в Україні живете, так як повинні би знати, що сплачується військовий збір .
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 03.03.2020 23:27
    +10
    Даже на фото правильная географическая последовательность с запада на восток: Польша-Украина-Страна_404
    Ссылка
    andreypoltava234
      andreypoltava234, 03.03.2020 23:47
    +8
    UKRAINE FAN, 03.03.2020 23:33
    Пора уже привыкнуть. Что Одного будут за такое обсирать а второму и слава не скажут
    смотря кто))) ватаны будут поддерживать, даже если пазик сфоткался бы с ихтамнетами))
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 03.03.2020 23:22
    +7
    Ще одне, якаяразница.
    Ссылка
    andreypoltava234
      andreypoltava234, 04.03.2020 00:17
    +5
    там уже в инсте ольгино пишет, что пазик - это их игрок....а украинцы и мордорцы - братья))
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 03.03.2020 23:27
    +5
    Шева думает "Ну пиз...ц, теперь понисить будут. Су..к.. попросили сфоткатьс я и не сказали что Черсчесов тоже будет участником этого фото. Скажу, что что не знал. Там дох...йа тренеров было, думал это тренер Косово"
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    andreypoltava234
      andreypoltava234, 04.03.2020 00:14
    +4
    Student259, 04.03.2020 00:05
    А что они должны думать？если его попросили сфоткаться и он согласился, пускай и с кацапом то что все это он поддержал страну агресора значит？люди ваш патриотизм переходит все граници, я уверен что большинство из вас и копейкой не помог нашим военным, в то время как многие спортсмены которых вы вечно обсыраете помогали нашим атошникам при этом не устраивая из этого показуху! Но при этом вы все большые патриоты, а они “галимые ватники ” для вас.
    Печально все это конечно（
    ну вот твоего деда нкаведешника попросили бы эсесовцы в 1943 году сфотографироваться.....он бы согласился?)
    Ссылка
    andreypoltava234
      andreypoltava234, 03.03.2020 23:49
    +4
    ну вот газпромовская фифа посмотрит - и решит отменить запрет на матчи Украины и параши)
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 03.03.2020 23:43
    +4
    Искусство высшего пилотажа - избегать подобных ситуаций.
    Ссылка
    Владислав Шимко
      Владислав Шимко, 03.03.2020 23:24
    +2
    Ну все пздц шеве, будут гнобить
    Ссылка
    Student259
      Student259, 04.03.2020 00:37
    +1
    andreypoltava234, 04.03.2020 00:14
    ну вот твоего деда нкаведешника попросили бы эсесовцы в 1943 году сфотографироваться.....он бы согласился?)
    а ты знал моего деда что говоришь кем он был？
    Во вторых да я не представляю как советкиий военный сфоткался бы с немцем во время войны, ну я также тогда не представляю как во время войны люди пускают салюты , веселятся , и т.д вообщем живут саммой обычной жизнью как будто этой войны и нет , пишут вот такие вот типа патриотические комменты как у вас и уже считают что поучпствовали в военных действиях прям...
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 04.03.2020 00:40
    0
    andreypoltava234, 04.03.2020 00:14
    ну вот твоего деда нкаведешника попросили бы эсесовцы в 1943 году сфотографироваться.....он бы согласился?)
    А ты впн забыл включить лопух, флаг пустой
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 04.03.2020 00:37
    0
    Кстати, в любом сообщении, где есть фраза "Петр Алексеевич" будет 500 минусов. Где моя пенсия за ногу Петя су...ч...ррр.. ты голимая?
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 04.03.2020 00:34
    0
    Андрей Овчаренко, 03.03.2020 23:53
    То есть в Крыму, когда не было президента у страны даже, неправильно сделали, что пацанов на верную смерть не заставили пойти (потому что там уже все куплено раисой с потрохами было за столько лет), а отбиваться на Донбассе стали неправильно наоборот? Едрить у тебя кисель в голове...
    я думаю нах...йя амнистировали в Украине заключенных, которые в меня потом стреляли со стороны всемогучей державы????
    Ссылка
    Student259
      Student259, 04.03.2020 00:29
    0
    BobchuK, 04.03.2020 00:17
    Як це "я уверен что большинство из вас и копейкой не помог нашим военным" ?
    Ви напевне не в Україні живете, так як повинні би знати, що сплачується військовий збір .
    Ахахах, то есть все кто платит налог автоматом патриоты так выходит？ вы прекрасно поняли о какой я помощи, помощи помимо военного сбора, ну канешно зачем это делать тратить свои бабки , проще же по орать “чей Крым ” к при меру и все вуаля ты уже патриот, а человек который перечислял не малые суммы нашим атошникам по сровнению с вами конечно же ватник
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.03.2020 23:52
    0
    А Пазик перед фотосессией проконсультировался с Королевской?
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 03.03.2020 23:12
    0
    Ну судя по лицу Шевы, не сфотографировался, а сфотографировали)))ахахаха
    Ссылка
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