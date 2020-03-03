Сборная Украины узнала соперников в Лиге наций

Во вторник, 3 марта, в Амстердаме состоялась жеребьевка групповой стадии второго сезона Лиги наций.

Сборная Украины, которая сеялась из третьей корзины Лиги A, попала в квартет к следующим командам: Швейцария, Испания и Германия.

Напомним, победитель группы попадет в финальную стадию Лиги наций. Команда, занявшая последнее место в квартете, опустится лигой ниже.

Даты и время начала всех матчей будут известны немного позже.

Состав групп

A1 A2 A3 A4 Нидерланды Англия Португалия Швейцария Италия Бельгия Франция Испания Босния и Герцеговина Дания Швеция УКРАИНА Польша Исландия Хорватия Германия B1 B2 B3 B4 Австрия Чехия Россия Уэльс Норвегия Шотландия Сербия Финляндия Северная Ирландия Словакия Турция Ирландия Румыния Израиль Венгрия Болгария C1 C2 C3 C4 Черногория Грузия Греция Албания Кипр Северная Македония Косово Беларусь Люксембург Эстония Словения Литва Азербайджан Армения Молдова Казахстан D1 D2 Фарерские острова Гибралтар Латвия Лихтенштейн Андорра Сан-Марино Мальта