Сборная Украины узнала соперников в Лиге наций

Во вторник, 3 марта, в Амстердаме состоялась жеребьевка групповой стадии второго сезона Лиги наций.
Сборная Украины, которая сеялась из третьей корзины Лиги A, попала в квартет к следующим командам: Швейцария, Испания и Германия.
Напомним, победитель группы попадет в финальную стадию Лиги наций. Команда, занявшая последнее место в квартете, опустится лигой ниже.
Даты и время начала всех матчей будут известны немного позже.
Состав групп
|A1
|A2
|A3
|A4
|Нидерланды
|Англия
|Португалия
|Швейцария
|Италия
|Бельгия
|Франция
|Испания
|Босния и Герцеговина
|Дания
|Швеция
|УКРАИНА
|Польша
|Исландия
|Хорватия
|Германия
|B1
|B2
|B3
|B4
|Австрия
|Чехия
|Россия
|Уэльс
|Норвегия
|Шотландия
|Сербия
|Финляндия
|Северная Ирландия
|Словакия
|Турция
|Ирландия
|Румыния
|Израиль
|Венгрия
|Болгария
|C1
|C2
|C3
|C4
|Черногория
|Грузия
|Греция
|Албания
|Кипр
|Северная Македония
|Косово
|Беларусь
|Люксембург
|Эстония
|Словения
|Литва
|Азербайджан
|Армения
|Молдова
|Казахстан
|D1
|D2
|Фарерские острова
|Гибралтар
|Латвия
|Лихтенштейн
|Андорра
|Сан-Марино
|Мальта
🚨 OFFICIAL 🚨— UEFA Nations League (@EURO2020) March 3, 2020
2020/21 #NationsLeague draw! ✔️
🗓️ Matchday 1 👉 3–5 September 2020 pic.twitter.com/774ZzAyAWr
Источник — Sport.ua
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Такий жереб на ЧЄ або ЧС - було би погано.
А так - товариські матчі з сильним суперником.
будем посмотреть сборную на фоне топових сборних. что еще может бить лучше
Нытики которые плачут что нам капец с такими соперниками, а зачем тогда вообще скажите выходить в Дивизион А？
Вы на стадион хоть раз ходили？с кем интересней будет смотреть матчи с Немцами или с Исланцами？
Интересные игры ждут, а это самое главное.
Нытики которые плачут что нам капец с такими соперниками, а зачем тогда вообще скажите выходить в Дивизион А？
Вы на стадион хоть раз ходили？с кем интересней будет смотреть матчи с Немцами или с Исланцами？
будем посмотреть сборную на фоне топових сборних. что еще может бить лучше
Такий жереб на ЧЄ або ЧС - було би погано.
А так - товариські матчі з сильним суперником.
Интересные игры ждут, а это самое главное.
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