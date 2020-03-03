Сборная Украины узнала соперников в Лиге наций

Команда Андрей Шевченко попала в группу А4

  • 03.03.2020 19:43
  • 6333 просмотра
  • 28 комментариев
Сборная Украины узнала соперников в Лиге наций
© ua-football

Во вторник, 3 марта, в Амстердаме состоялась жеребьевка групповой стадии второго сезона Лиги наций

Сборная Украины, которая сеялась из третьей корзины Лиги A, попала в квартет к следующим командам: Швейцария, Испания и Германия.

Напомним, победитель группы попадет в финальную стадию Лиги наций. Команда, занявшая последнее место в квартете, опустится лигой ниже.

Даты и время начала всех матчей будут известны немного позже.

Состав групп

A1 A2 A3 A4
Нидерланды Англия Португалия Швейцария
Италия Бельгия Франция Испания
Босния и Герцеговина Дания Швеция УКРАИНА
Польша Исландия Хорватия Германия
B1 B2 B3 B4
Австрия Чехия Россия Уэльс
Норвегия Шотландия Сербия Финляндия
Северная Ирландия Словакия Турция Ирландия
Румыния Израиль Венгрия Болгария
C1 C2 C3 C4
Черногория Грузия Греция Албания
Кипр Северная Македония Косово Беларусь
Люксембург Эстония Словения Литва
Азербайджан Армения Молдова Казахстан
D1 D2    
Фарерские острова Гибралтар    
Латвия Лихтенштейн    
Андорра Сан-Марино    
Мальта      
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Источник — Sport.ua

(24 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 03.03.2020 20:06
    0
    у раши даже в товарняках группа туфтовая подобралась
    Ссылка
    Dukalis12
      Dukalis12, 03.03.2020 20:04
    0
    Супер! Попробуй выбить товарняк с Испанией или Германией(для тех кто не понимает)
    Ссылка
    orHidea03
    online
      orHidea03, 03.03.2020 20:04
    0
    Мені жереб сподобався, бо це всього лише Ліга Націй.
    Такий жереб на ЧЄ або ЧС - було би погано.
    А так - товариські матчі з сильним суперником.
    Ссылка
    Руслан Кириченко
    online
      Руслан Кириченко, 03.03.2020 20:01
    0
    Будет приятно обыграть испанцев. От нас по сути ни кто не осудит если мы и проиграем испанцам, и в тоже время у ребят не будет мандража и ответсвенности. Будут играть в свой футбол
    Ссылка
    Руслан Кириченко
    online
      Руслан Кириченко, 03.03.2020 19:57
    -1
    Отличный жереб!!! Это всеголишь Лига наций. Типа товарняки на новый лад. Как раз нашим и надо наигрываться с сильными сборными, а не пасти гусей с всякими сборными из группы В.
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    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 03.03.2020 19:56
    +2
    отличная група!
    будем посмотреть сборную на фоне топових сборних. что еще может бить лучше
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    digsum
    online
      digsum, 03.03.2020 19:55
    +5
    Это товарищеские матчи, хоть и с повышенной ответственностью. Какая разница кто попался, наоборот, чем ярче сборная, тем лучше для болельщика)
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.03.2020 19:54
    -4
    НЕ хотел только Испанию и Португалию ! Не интересно смотреть этот дыр дыр
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    dd dent
    online
      dd dent, 03.03.2020 19:53
    +5
    нормас, как раз увидим на что сбу способна, учитывая что игра есть
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    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 03.03.2020 19:52
    +6
    Надо выходить и играть. И не переживать по поводу результата. Проиграть Испании или Германии не стыдно, а вот победить их почётно. Как говориться - не боги горшки обжигают. Удачи сборной
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 03.03.2020 19:52
    -2
    Ну интересно конечно, но Испания и Германия могут нам накостылять нормально )
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    rugby1970
    online
      rugby1970, 03.03.2020 19:51
    -10
    4-ое место - гарантировано!!!
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    Student259
      Student259, 03.03.2020 19:50
    +8
    Суууупер!
    Нытики которые плачут что нам капец с такими соперниками, а зачем тогда вообще скажите выходить в Дивизион А？
    Вы на стадион хоть раз ходили？с кем интересней будет смотреть матчи с Немцами или с Исланцами？
    Ссылка
    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 03.03.2020 19:50
    +18
    А какой смысл хотеть слабых соперников в Лиге наций? Это турнир, который создан, как замена товарняков, наоборот отлично, что наша сборная будет играть с топами и повышать свой уровень!
    Ссылка
    Макс Максов
      Макс Максов, 03.03.2020 19:49
    +15
    Группа смерти! Но это скорее плюс, чем минус...
    Ссылка
    Lobanovskiy_V
      Lobanovskiy_V, 03.03.2020 19:49
    +11
    Да нормально, не сците! Ну вместо Германии могла быть Польша, но так даже интересней)Пора учиться играть с такими командами, раз уж мы претендуем на что-то...
    Ссылка
    Bладимир Донченко
    online
      Bладимир Донченко, 03.03.2020 19:48
    -7
    Фигу!!!!! Ты был мой кумир!!!!! Ну почему?????
    Ссылка
    BEAR
      BEAR, 03.03.2020 19:48
    0
    Борьба за 3е место.
    Интересные игры ждут, а это самое главное.
    Ссылка
    Andre Petlyra
      Andre Petlyra, 03.03.2020 19:47
    +4
    до игр в отборе все кричали мы некуда не попадём итог 1 место в группе и португезов 0-0 и 2-1 а чем эти сильнее
    Ссылка
    alex55
      alex55, 03.03.2020 19:47
    -5
    бери шинель, пошли домой.
    Ссылка
    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 03.03.2020 19:50
    +18
    А какой смысл хотеть слабых соперников в Лиге наций? Это турнир, который создан, как замена товарняков, наоборот отлично, что наша сборная будет играть с топами и повышать свой уровень!
    Ссылка
    Денис Dns
    online
      Денис Dns, 03.03.2020 19:46
    +17
    Супер. Єдиний спосіб стати сильним - грати з більш майстерним суперником
    Ссылка
    Макс Максов
      Макс Максов, 03.03.2020 19:49
    +15
    Группа смерти! Но это скорее плюс, чем минус...
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 03.03.2020 19:46
    +15
    Класс! Целая куча интереснейших матчей! Ну а что до того что трудно...Ребята,если хотеть халявы зачем в 1-ю Лигу стремиться выходить?Тогда уж лучше играть сразу всегда так чтобы выше 2-го дивизиона не подниматься...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 03.03.2020 19:46
    +13
    Отличная жеребьёвка,интересные матчи нас ждут,если Германия и Испания выставят сильнейшие составы
    Ссылка
    Lobanovskiy_V
      Lobanovskiy_V, 03.03.2020 19:49
    +11
    Да нормально, не сците! Ну вместо Германии могла быть Польша, но так даже интересней)Пора учиться играть с такими командами, раз уж мы претендуем на что-то...
    Ссылка
    Student259
      Student259, 03.03.2020 19:50
    +8
    Суууупер!
    Нытики которые плачут что нам капец с такими соперниками, а зачем тогда вообще скажите выходить в Дивизион А？
    Вы на стадион хоть раз ходили？с кем интересней будет смотреть матчи с Немцами или с Исланцами？
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 03.03.2020 19:52
    +6
    Надо выходить и играть. И не переживать по поводу результата. Проиграть Испании или Германии не стыдно, а вот победить их почётно. Как говориться - не боги горшки обжигают. Удачи сборной
    Ссылка
    Andre Petlyra
      Andre Petlyra, 03.03.2020 19:45
    +6
    надо играть и обыгрывать
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 03.03.2020 19:55
    +5
    Это товарищеские матчи, хоть и с повышенной ответственностью. Какая разница кто попался, наоборот, чем ярче сборная, тем лучше для болельщика)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 03.03.2020 19:53
    +5
    нормас, как раз увидим на что сбу способна, учитывая что игра есть
    Ссылка
    Andre Petlyra
      Andre Petlyra, 03.03.2020 19:47
    +4
    до игр в отборе все кричали мы некуда не попадём итог 1 место в группе и португезов 0-0 и 2-1 а чем эти сильнее
    Ссылка
    Kangoo Dingoo
      Kangoo Dingoo, 03.03.2020 19:46
    +4
    З німцями у Львові, Іспанія в Києві, Щвейцарія в Минаї! Будуть повні стадіони.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 03.03.2020 19:56
    +2
    отличная група!
    будем посмотреть сборную на фоне топових сборних. что еще может бить лучше
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 03.03.2020 20:06
    0
    у раши даже в товарняках группа туфтовая подобралась
    Ссылка
    Dukalis12
      Dukalis12, 03.03.2020 20:04
    0
    Супер! Попробуй выбить товарняк с Испанией или Германией(для тех кто не понимает)
    Ссылка
    orHidea03
    online
      orHidea03, 03.03.2020 20:04
    0
    Мені жереб сподобався, бо це всього лише Ліга Націй.
    Такий жереб на ЧЄ або ЧС - було би погано.
    А так - товариські матчі з сильним суперником.
    Ссылка
    Руслан Кириченко
    online
      Руслан Кириченко, 03.03.2020 20:01
    0
    Будет приятно обыграть испанцев. От нас по сути ни кто не осудит если мы и проиграем испанцам, и в тоже время у ребят не будет мандража и ответсвенности. Будут играть в свой футбол
    Ссылка
    BEAR
      BEAR, 03.03.2020 19:48
    0
    Борьба за 3е место.
    Интересные игры ждут, а это самое главное.
    Ссылка
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