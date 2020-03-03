Жеребьевка групповой стадии Лиги наций 2020/21. Текстовая трансляция

Во вторник, 3 марта, в Амстердаме состоится жеребьевка групповой стадии второго сезона Лиги наций. Начало мероприятия в 19:00 по Киеву.

В жеребьевке примут участие 55 сборных, которые предварительно были распределены по лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА. Согласно рейтингу, в каждой лиге сформированы корзины посева: две в Лиге D и четыре для лиг А, В и С.

Сборная Украины выступает в Лиге A и попала в третью корзину. По итогам жеребьевки наша команда получит по одному сопернику из остальных корзин.



Лига A

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия

Корзина 3: Босния и Герцеговина, УКРАИНА, Дания, Швеция

Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия





Лига B

Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия

Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия

Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния



Лига C

Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия

Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр

Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург

Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова



Лига D

Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн

Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино



Как пройдет жеребьевка?

Жеребьевка начнется с распределения команд из второй корзины Лиги D, где всего три сборные. Их распределят по группам D1 и D2. Затем по этим же группам распределят команды из первой корзины. При жеребьевке групп в других лигах будет использоваться аналогичная процедура, но уже с четырьмя корзинами.

Никаких ограничений не планируется.



Какой формат Лиги наций?

Команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал), которая намечена на июнь 2021 года. Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.



Поскольку в Лиге С четыре группы, а в Лиге D - две, из Лиги С вылетят две команды. Какие именно, определится в стыковых матчах (дома и на выезде) в марте 2022 года. Если команда, которая заняла последнее место в группе Лиги С, параллельно выйдет в стыковые матчи ЧМ-2022 (см. ниже), то из Лиги С автоматически вылетят 47-я и 48-я команды рейтинга Лиги наций.



Когда пройдут матчи Лиги наций?



После жеребьевки УЕФА опубликует даты и время начала всех 162 матчей основного турнира. Существует три временны́х три слота: 16:00 по Киеву (по субботам и воскресеньям), 19:00 и 21:45. Туры пройдут в следующие даты:



Тур 1: 3-5 сентября 2020 года

Тур 2: 6-8 сентября 2020 года

Тур 3: 8-10 октября 2020 года

Тур 4: 11-13 октября 2020 года

Тур 5: 12-14 ноября 2020 года

Тур 6: 15-17 ноября 2020 года

Финальная стадия: 2, 3 и 6 июня 2021 года

Стыковые матчи: 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года

