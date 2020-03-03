9 топ-игроков, у которых летом заканчиваются контракты

Следующее межсезонье обещает стать по-настоящему жарким. И не только потому, что нынешней зимой топ-клубы практически не тратились, отложив громкие покупки на следующий «юрьев день», а еще и из-за того, что на рынок выйдет целая когорта свободных агентов. Если их нынешние клубы не захотят продлевать соглашения со своими звездами (или, с другой стороны, эти самые звезды захотят сменить обстановку), новым клубам они достанутся абсолютно бесплатно.

Вашему вниманию – великолепная топ-9 исполнителей, которые летом могут поменять место работы.

ВИЛЛИАН, «Челси»

В зимнее межсезонье на бразильца всерьез претендовала «Барселона». Но он перебираться в столицу Каталонии не захотел. Да и «блаугранас», по всей видимости, отпугнул ценник – порядка тридцати миллионов евро. По словам Виллиана, который перешел в лагерь «аристократов» в августе 2013-го, он хотел бы и дальше играть за лондонскую команду. Однако в данном случае не все зависит от экс-футболиста «Шахтера». Новый наставник «пенсионеров» Лемпард, имеющий кредит доверия от руководства клуба, делает ставку на молодых исполнителей. А Виллиану уже 31 год. К тому же, недавно «Челси» официально анонсировал приход в команду в новом сезоне полузащитника «Аякса» Зиеша, которой играет на той же позиции, что и Виллиан. Да и лондонцы категорически не подписывают с игроками, которые старше 30 лет, контракты более, чем на один год. А Виллиану это явно не выгодно. Похоже, нынешний сезон в «Челси» станет для бразильца последним.

Эдинсон КАВАНИ, «ПСЖ»

Потерявший место в основе «ПСЖ» уругвайский форвард зимой был очень близок к переходу в мадридский «Атлетико». Этого трансфера хотел и сам футболист, и руководство «матрасников». Однако «высокие договаривающиеся стороны» не смогли найти компромисс. Скорее всего, сумма в сорок миллионов евро для мадридского клуба оказалась слишком высокой. В итоге Кавани остался в Париже. И, по словам наставника «ПСЖ» Тухеля, Эдинсон стал сильнее от того, что не ушел. Так ли это – сказать сложно. Однако летом у Кавани, которому стукнуло уже 33 года, заканчивается контракт с французским клубом, а нового ему не предлагают. Посему можно предположить, что эра Кавани на «Стад де Пренс» подошла к концу.

Неманья МАТИЧ, «МЮ»

В бытность главным тренером «МанЮнайтед» Моуринью, опорник Матич имел статус безоговорочного игрока основы. Но с приходом на тренерский мостик «дьяволов» Сульшера, сербский футболист стал игроком ротации. И дело тут не столько в его возрасте – 31 год для игрока его амплуа не так уж и много, сколько в травмах. С последнее время они просто замучили Неманью. Учитывая эти два обстоятельства – потерю места в основе и повышенную травматичность – боссы «МЮ» не спешат продлевать контракт с Матичем. Скорее всего, летом ему придется искать другой клуб.

Марио ГЕТЦЕ, «Боруссия» Д

«Золотой мальчик» немецкого футбола так и не успел повзрослеть. Причем и в прямом, и в переносном смысле. Ему только 27 лет, то есть настоящий расцвет, тем более для игрока центра поля, но по-настоящему раскрыться ни в «Баварии», ни в дортмундской «Боруссии» ему так и не удалось.

Не в последнюю очередь это случилось потому, что Марио был вынужден регулярно из-за травм оказываться на «больничном». Сейчас же, по его словам, он счастлив в Дортмунде, но пока что о новом контракте со «шмелями» речь не идет. Если «желто-черный» клуб решит не продлевать этого атакующего полузащитника, по окончании сезона он уйдет бесплатно. Самый реальный претендент на Гетце сейчас – «Герта».

Давид СИЛЬВА, «Манчестер Сити»

Легенда «МанСити» уже объявил, что нынешний сезон станет для него последним на «Этихаде». Ему уже 33 года – здоровье и скорость уже не «те». Да и, похоже, испанец уже «наелся» футбола «высоких достижений». За долгие годы своей карьеры он успел выиграть практически все на уровне национальной сборной и в клубе. По его словам, закончить карьеру он хотел бы в родном «Лас-Пальмасе». Но не исключено, что вместо Примеры Давид окажется в МЛС или Китае – там его тоже готовы принять с распростертыми объятиями.

Ян ВЕРТОНГЕН, «Тоттенхэм»

C бывшим тренером «Тоттенхэма» Почеттино у Вертонгена в последнее время пребывания аргентинца на посту тренера не клеилось. Они постоянно ругались, из-за чего бельгиец потерял место в основном составе. Но, несмотря на приход в команду Моуринью, который немного раскрепостил атмосферу в раздевалке и на тренировках, защитник «шпор» пока что так и не решил продлевать контракт с лондонским клубом.

Сейчас он имеет достаточно игровой практики, но его будущее все так же туманно. Вполне может быть, что 32-летний бельгиец решит остаться среди «шпор» по примеру своего друга и партнера по защите Алдервейрелда, но пока что его место в нашем топе будущих свободных агентов.

Блез МАТЮИДИ, «Ювентус»

Вроде бы и французский полузащитник не прочь продлить контракт с «Ювентусом», и тренер «старой синьоры» Сарри не против, чтобы Блез остался в команде, но пока что вопрос с пролонгацией договора «повис в воздухе». 32-летний Матюиди уже не является игроком стартового состава чемпионов Италии, однако в заявку на матчи попадает регулярно. Скорее всего, его будущее будет зависеть от летних трансферов «Ювентуса». Если туринцам все-таки удастся вернуть из «МЮ» Погба, плюс ко всему в команду переберется Кулусевски, Матюиди придется подыскивать себе новое пристанище.

Джо ХАРТ, «Бернли»

Некогда лучший вратарь Англии и один из лучших голкиперов мира прочно осел на скамье для запасных. Причем не где-нибудь, а в заштатном «Бернли». Как же резко он сдал: казалось, еще вчера был незаменимым в «МанСити» и творил чудеса в Лиге чемпионов, а сегодня он играет по редким праздникам. Последняя игра Харта в рамках АПЛ – в декабре 2018-го. С тех пор в чемпионате Англии Джо не играл. И, судя по всему, в нынешнем сезоне уже не сыграет. В «Бернли» делают ставку на других голкиперов, поэтому Харт наверняка летом будет искать себе новую команду. Возможно, это и хорошо, ведь ему только 32 года, еще можно перезапустить карьеру.

Лука МОДРИЧ, «Реал»

Увы, но время властно даже над истинными ценностями. Модричу уже 34 года, и оставаться королем в королевском клубе ему все сложнее. Лучший футболиста мира 2018 года немного растерял кондиции – скорость, цепкость, движение. Да, остается его феноменальное видение поля и умение отдать шикарный пас, но вряд ли этого будет достаточно, чтобы продлить контракт с «Мадридом».

Наверняка в межсезонье Зидан будет омолаживать состав, и хорватский ветеран в таком случае может покинуть «Сантьяго Бернабеу». В таком случае Лука будет покидать «Реал» с чувством выполненного долга: он сделал в этой команде все, что мог. Но на этом ставить точку в карьере Модрич вряд ли будет – на него до сих пор есть серьезный спрос. Особенно в Италии.

Валерий ВАСИЛЕНКО