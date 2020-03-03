Жена потратила миллион! Бывший игрок Динамо стал жертвой дел своей супруги

Исмаэль Бангура также рассказал о самой большой сумме премиальных в Киеве

  • 03.03.2020 00:15
  • 1998 просмотров
  • 1 комментарий
Жена потратила миллион! Бывший игрок Динамо стал жертвой дел своей супруги
© ПроФутбол. Исмаэль Бангура

Бывший нападающий киевского «Динамо» Исмаэль Бангура рассказал, что жена потратила все его сбережения. 35-летний футболист выступал за киевлян в 2007–2009 годах, а сейчас играет в четвертом по силе французском дивизионе.

«Сейчас у меня большие проблемы из-за моей жены. У нас четверо детей. В течение карьеры все заработанные деньги я откладывал на счет. Как-то вернулся из Саудовской Аравии, решил купить детям дом. Хотел, чтобы они имели собственное жилье. Я спросил у жены: Подожди, а где деньги? Они были на счету. Она сказала, что потратила их.

Потратила миллион евро, который я откладывал всю футбольную карьеру! У меня был шок. Я сказал жене: Верни деньги, и больше мы с тобой никогда не увидимся. Мне такая сумма не нужна, но я хотел обеспечить будущее своих детей.

Самая большая сумма премиальных в «Динамо»? Это было после победы над «Спартаком» – 10 тысяч долларов. Такие же премиальные были за победы над «ПСЖ» и «Шахтером».

См. также: Жертва брачных уз, или Как жена превратила жизнь экс-динамовца Бангура в ад

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Источник — ПРОФУТБОЛ

(5 голосов)

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Комментарии
    kvv1404
    online
      kvv1404, 03.03.2020 00:39
    -1
    Цій новині вже років 100.Якщо Профутбол вирішив про неї нагадати то це не значить що ця подія сталася вчора чи тільки вчора про неї взнали!
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