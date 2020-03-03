Свитолина стартовала с победы на турнире в Монтеррее

Первая ракетка Украины разобралась с Данкой Ковинич из Черногории

  • 03.03.2020 23:50
  • 1817 просмотров
  • 5 комментариев
Свитолина стартовала с победы на турнире в Монтеррее
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) успешно начала борьбу в одиночном разряде на турнире международной серии в Монтеррее.
 
В матче первого круга украинка разобралась с Данкой Ковинич из Черногории (№88 WTA).
 
Монтеррей. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Данка Ковинич (Черногория) – 6:3, 6:2

Элина продолжает выступления на турнирах, которые топовые теннисистки стараются практически не играть. Но в ситуации, когда у нее пропали как игра, так и результат, это может существенно помочь разобраться в себе и найти то самое слабое звено, которое не позволяет вернуться на свой высокий уровень.

Матч с Ковинич особой пищи для размышлений не дал, ведь соперница была не из тех, кто может создать проблемы топ-теннисисткам, в какой бы форме они не находились. Напомним, предыдущий свой матч черногорка проиграла Катерине Бондаренко в Акапулько и местами выглядела ужасно.

Сегодня она также не продемонстрировала выдающейся игры, и была легко обыграна в двух сетах. Свитолина разобрала оппонентку на приеме второй подачи, выиграв благодаря этому элементу матч. Одного брейка в первом себе и двух во втором оказалось достаточно, чтобы шагнуть во второй круг соревнований. 

На своей подаче украинка проблем не испытала, не дав Ковинич заработать ни единого брейкпоинта.

У следующей соперницы довольно неплохие результаты за последний месяц и совсем недавно выигранный 100-тысячник без проигранных сетов. Несмотря на место в мировом рейтинге, борьба обещает быть довольно упорной.
 
Во втором раунде Свитолина  сразится против Ольги Говорцовой из Беларуси (№142 WTA).
 
Победа в следующем матче позволит Элине подняться как минимум на одну строчку в мировом рейтинге.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    ternow
    online
      ternow, 04.03.2020 01:18
    0
    vv691, 03.03.2020 23:55
    с такой игрой это первая и посдедняя ее победа на этом турнире
    Говорцову точно победит: это все же не Соболенко..
    Ссылка
    ekolog21
    online
      ekolog21, 04.03.2020 00:31
    +2
    Увы,,такие соперници —это и есть ее уровень на данный момент
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 03.03.2020 23:59
    +5
    vv691, 03.03.2020 23:55
    с такой игрой это первая и посдедняя ее победа на этом турнире
    гра була на рівні ніякої суперниці - тут і напружуватись не треба було, подивимось в наступному матчі
    Ссылка
    Ярослав 999
      Ярослав 999, 03.03.2020 23:56
    +4
    Нарешті перемога
    Ссылка
    vv691
      vv691, 03.03.2020 23:55
    -9
    с такой игрой это первая и посдедняя ее победа на этом турнире
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 03.03.2020 23:59
    +5
    vv691, 03.03.2020 23:55
    с такой игрой это первая и посдедняя ее победа на этом турнире
    гра була на рівні ніякої суперниці - тут і напружуватись не треба було, подивимось в наступному матчі
    Ссылка
    Ярослав 999
      Ярослав 999, 03.03.2020 23:56
    +4
    Нарешті перемога
    Ссылка
    ekolog21
    online
      ekolog21, 04.03.2020 00:31
    +2
    Увы,,такие соперници —это и есть ее уровень на данный момент
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 04.03.2020 01:18
    0
    vv691, 03.03.2020 23:55
    с такой игрой это первая и посдедняя ее победа на этом турнире
    Говорцову точно победит: это все же не Соболенко..
    Ссылка
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