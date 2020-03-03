Свитолина стартовала с победы на турнире в Монтеррее

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) успешно начала борьбу в одиночном разряде на турнире международной серии в Монтеррее.



В матче первого круга украинка разобралась с Данкой Ковинич из Черногории (№88 WTA).



Монтеррей. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Данка Ковинич (Черногория) – 6:3, 6:2

Элина продолжает выступления на турнирах, которые топовые теннисистки стараются практически не играть. Но в ситуации, когда у нее пропали как игра, так и результат, это может существенно помочь разобраться в себе и найти то самое слабое звено, которое не позволяет вернуться на свой высокий уровень.

Матч с Ковинич особой пищи для размышлений не дал, ведь соперница была не из тех, кто может создать проблемы топ-теннисисткам, в какой бы форме они не находились. Напомним, предыдущий свой матч черногорка проиграла Катерине Бондаренко в Акапулько и местами выглядела ужасно.

Сегодня она также не продемонстрировала выдающейся игры, и была легко обыграна в двух сетах. Свитолина разобрала оппонентку на приеме второй подачи, выиграв благодаря этому элементу матч. Одного брейка в первом себе и двух во втором оказалось достаточно, чтобы шагнуть во второй круг соревнований.

На своей подаче украинка проблем не испытала, не дав Ковинич заработать ни единого брейкпоинта.

У следующей соперницы довольно неплохие результаты за последний месяц и совсем недавно выигранный 100-тысячник без проигранных сетов. Несмотря на место в мировом рейтинге, борьба обещает быть довольно упорной.



Во втором раунде Свитолина сразится против Ольги Говорцовой из Беларуси (№142 WTA).



Победа в следующем матче позволит Элине подняться как минимум на одну строчку в мировом рейтинге.