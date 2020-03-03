Свитолина стартовала с победы на турнире в Монтеррее

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) успешно начала борьбу в одиночном разряде на турнире международной серии в Монтеррее.
В матче первого круга украинка разобралась с Данкой Ковинич из Черногории (№88 WTA).
Монтеррей. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Данка Ковинич (Черногория) – 6:3, 6:2
Элина продолжает выступления на турнирах, которые топовые теннисистки стараются практически не играть. Но в ситуации, когда у нее пропали как игра, так и результат, это может существенно помочь разобраться в себе и найти то самое слабое звено, которое не позволяет вернуться на свой высокий уровень.
Матч с Ковинич особой пищи для размышлений не дал, ведь соперница была не из тех, кто может создать проблемы топ-теннисисткам, в какой бы форме они не находились. Напомним, предыдущий свой матч черногорка проиграла Катерине Бондаренко в Акапулько и местами выглядела ужасно.
Сегодня она также не продемонстрировала выдающейся игры, и была легко обыграна в двух сетах. Свитолина разобрала оппонентку на приеме второй подачи, выиграв благодаря этому элементу матч. Одного брейка в первом себе и двух во втором оказалось достаточно, чтобы шагнуть во второй круг соревнований.
На своей подаче украинка проблем не испытала, не дав Ковинич заработать ни единого брейкпоинта.
У следующей соперницы довольно неплохие результаты за последний месяц и совсем недавно выигранный 100-тысячник без проигранных сетов. Несмотря на место в мировом рейтинге, борьба обещает быть довольно упорной.
Во втором раунде Свитолина сразится против Ольги Говорцовой из Беларуси (№142 WTA).
Победа в следующем матче позволит Элине подняться как минимум на одну строчку в мировом рейтинге.
Источник — Sport.ua
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