Акапулько. Бондаренко стартовала с победы над 90-й ракеткой мира

Украинка в трех сетах разобралась с Данкой Ковинич из Черногории

  • 25.02.2020 05:21
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Акапулько. Бондаренко стартовала с победы над 90-й ракеткой мира
© Shenzhen Open. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№494 WTA) успешно стартовала на турнире международной серии в Акапулько.

В матче первого круга 33-летняя Бондаренко в трех сетах разобралась с Данкой Ковинич из Черногории (№90 WTA).

Акапулько. Первый раунд
Катерина Бондаренко (Украина) – Данка Ковинич (Черногория) – 6:7, 6:4, 6:2

Отметим, что Катерина впервые победила Ковинич. До этого Данка одержала две победы над украинкой.

В следующем раунде Бондаренко сразится против британки Хизер Уотсон.

Напомним, ранее в Акапулько украинка Калинина уступила в финале квалификации.

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Источник — Sport.ua

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