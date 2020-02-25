Акапулько. Бондаренко стартовала с победы над 90-й ракеткой мира

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№494 WTA) успешно стартовала на турнире международной серии в Акапулько.
В матче первого круга 33-летняя Бондаренко в трех сетах разобралась с Данкой Ковинич из Черногории (№90 WTA).
Акапулько. Первый раунд
Катерина Бондаренко (Украина) – Данка Ковинич (Черногория) – 6:7, 6:4, 6:2
Отметим, что Катерина впервые победила Ковинич. До этого Данка одержала две победы над украинкой.
В следующем раунде Бондаренко сразится против британки Хизер Уотсон.
Напомним, ранее в Акапулько украинка Калинина уступила в финале квалификации.
Источник — Sport.ua
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