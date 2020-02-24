Акапулько. Калинина уступила в финале квалификации

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№141 WTA) уступила китаянке Ван Сиюй (№128 WTA) в финале квалификации турнира в Акапулько.
Матч закончился со счетом 6:7, 5:7.
Напомним, что в основной сетке турнира в Акапулько сыграют украинки Катарина Завацкая и Катерина Бондаренко.
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Источник — Sport.ua
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