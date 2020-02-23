Акапулько. Завацкая и Бондаренко узнали первых соперниц

Украинские теннисистки Катарина Завацкая (№105 WTA) и Катерина Бондаренко (№494 WTA) узнали первых соперниц на турнире международной серии в Акапулько.

Завацкая в стартовом матче сразится с шестой сеяной китаянкой Чжу Линь (№69 WTA).

Бондаренко в первом поединке померится силами с Данкой Ковинич из Черногории (№90 WTA).

Напомним, в квалификации турнира в Акапулько выступает также и Ангелина Калинина (№141 WTA), которая ранее вышла в финал отбора, обыграв Кристина Кучову из Словакии - 6:3, 6:1. В финале ее ждет китаянка Ван Сиюй (№128 WTA).

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