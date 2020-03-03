Александр Кучер завершил профессиональную карьеру

Экс-игрок сборной Украины и донецкого «Шахтера» Александр Кучер решил завершить карьеру футболиста. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.
37-летний футболист проходит тренерские курсы.
За свою карьеру Кучер играл за «Металлург» Донецк, «Бананц», «Шахтер», «Кайсериспор» и «Карпаты».
Напомним, последней к нынешнему моменту командой в карьере Александра Кучера были «Карпаты», откуда бек ушел зимой из-за многомесячных долгов по зарплате.
Также Кучер провел 57 матчей за сборную Украины.
Источник — Циганик LIVE
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