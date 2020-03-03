Александр Кучер завершил профессиональную карьеру

Экс-игрок сборной Украины и донецкого «Шахтера» Александр Кучер решил завершить карьеру футболиста. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.

37-летний футболист проходит тренерские курсы.

За свою карьеру Кучер играл за «Металлург» Донецк, «Бананц», «Шахтер», «Кайсериспор» и «Карпаты».

Напомним, последней к нынешнему моменту командой в карьере Александра Кучера были «Карпаты», откуда бек ушел зимой из-за многомесячных долгов по зарплате.

Также Кучер провел 57 матчей за сборную Украины.