Александр КУЧЕР: «В Карпатах не платили четыре месяца»

Украинский защитник рассказал о своем уходе из львовского клуба

  • 25.01.2020 11:36
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Александр КУЧЕР: «В Карпатах не платили четыре месяца»
© ФК Карпаты Львов. Александр Кучер

37-летний украинский защитник Александр Кучер рассказал о причинах, по которым он покинул львовские «Карпаты».

- Правда, что команде не платили зарплату четыре месяца?
- Так оно и есть. Пришлось объявить бойкот, и, после совместного решения, мы отказались выходить на тренировки. Сейчас руководство старается погасить задолженность. Выдали по одной зарплате. Ребята живут за свой счет в гостиницах, и даже те, кто приезжает на просмотр и сборы, все также платят из собственного кармана. В общем, ситуация нездоровая. Я ушел, но некоторая задолженность передо мной осталась.

- Были ли такие ситуации кроме «Карпат» в вашей карьере?
- Похожая ситуация была в Турции. Когда закончился контракт, принял приглашение «Карпат». Но здесь ситуация оказалась еще хуже.

- Когда у вас заканчивается контракт?
- Летом 2020-го года.

- Кто был инициатором прекратить сотрудничество?
- Это совместное решение — мое и клуба. Им нужно разгрузить бюджет, и мне об этом сказали.

Кучер защищал цвета «Карпат» с лета 2019-го года.

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Источник — UA-Football

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