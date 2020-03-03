Андрей ШЕВЧЕНКО: «Считаю жеребьевку удачной»

Сегодня в Амстердаме национальные команды узнали имена соперников во втором в истории розыгрыше Лиги наций. Сине-желтые, которые в 2018 году пробились в высший дивизион, попали в группу А4. Там нашими оппонентами будут сборные Швейцарии, Испании и Германии. Сразу после жеребьевки своими мыслями поделился главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.



- Каким для вас получился жребий?

- Я думаю, что это уже достижение - попасть в группу с сильнейшими командами Европы. Никогда не ожидал слабых соперников. Да, нам выпали сильные команды, но тем интереснее будет играть. Наши футболисты получат настоящий опыт таких поединков, а зрителям будет интересно посмотреть на лучшие команды не только Европы, но и мира. Поэтому я считаю жеребьевку удачной. В этой квалификации все команды сильные.



- Как вы себя чувствуете в компании других команд элиты? Приятно находиться среди таких сборных?

- Наша команда только недавно добилась определенного успеха. Сейчас необходимо попытаться закрепиться в элитном дивизионе. Посмотрим, получится ли это у нас. Было очень многое сделано для попадания в Лигу А. Для каждого из игроков это отличная мотивация - показать свои силы на фоне сильнейших команд Европы и мира. Закрепиться здесь будет даже большим достижением, чем просто попасть в элиту.



- С кем из этой тройки соперников хотелось встретиться меньше?

- Знаете, я думаю, чем сильнее команда, тем интереснее будет проверить себя. Никакого давления на нашу сборную нет. Турнир еще не начался. Он создан для того, чтобы получить определенный шанс пройти квалификацию через Лигу наций. Но прежде всего - это возможность получить опыт, сыграть с достойными оппонентами. Нас ждут игры с Испанией, Германией, Швейцарией - командами топ-уровня.



- Начинается горячая пора для сборной Украины. О Лиге наций будем думать позже?

- Сейчас самое главное - собрать информацию об игроках, создать идеальный для подготовки команды календарь, надеяться на то, что обойдется без травм, и игроки в лучшей форме подойдут к чемпионату Европы. Перед нами стоит задача - выйти из группы.



- Какие задачи вы ставите на ближайшие спарринги с Францией и Польшей?

- Играем с очень хорошими командами, элитными. Обе представляют высший дивизион Лиги наций. Затянулась эта пауза в матчах сборной, впереди последние тренировочные товарищеские встречи перед началом подготовки к Евро-2020. Спарринги непосредственно накануне чемпионата - уже совсем другое дело.



Пока же будем экспериментировать, попробуем задействовать игроков, на которых мы надеемся. Возможно, кого-то из них мы не вызовем. Могу подтвердить, что будут новые имена. Скоро буду готовить список. Для игроков матчи с Францией и Польшей - серьезная мотивация. Мы еще раз проверим слаженность взаимодействий во всех линиях.



- В ваш тренерский штаб вошел Андреа Аззалин. Каковы его функции в команде?

- Замечательный специалист, работавший на высоком уровне, добивался успеха. Мы с ним познакомились, пригласили в штаб, провели с ним некоторое время. Он мотивирован, здорово влился в коллектив.



- Можно ли сказать, что у вас есть все необходимое для подготовки к Евро-2020?

- Что касается тренерского штаба, все замечательно. Сейчас идет планирование подготовки. Приятно, что Премьер-лига пошла на уступки, сместив на несколько дней календарь, что даст возможность игрокам получить минимальный отпуск. Впоследствии это существенно скажется на их подготовке. Начало сбора накануне чемпионата Европы мы проведем в Харькове, сыграем товарищеский матч. Затем переместимся в Киев, будем играть с Северной Ирландией. Далее встретимся во Львове с Израилем. Уже после этого отправимся на финальный турнир.



- 6 марта исполняется пять лет, как Андрей Павелко возглавляет Украинскую ассоциацию футбола. Можно сказать, что президент всем помогает сборной Украины?

- Результаты говорят сами за себя. Андрей Васильевич прекрасно выполняет свою работу. Мы работаем, как одна команда.

