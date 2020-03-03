Челси вышел в четвертьфинал Кубка Англии, уверенно обыграв Ливерпуль

Лондонский «Челси» пробился в чествертьфинал Кубка Англии. Команда Фрэнка Лэмапрда дома обыграла «Ливерпуль» со счетом 2:0.

Хозяевам удалось забить быстрый гол, которому предшестовали вопиющие ошибки обороны «красных». Фабиньо из своей штрафной выбил мяч точно на Виллиана. Тот пробил из-за пределов штрафной, но Адриан отбил мяч в сетку собственных ворот – 1:0! Отметим, что это была третья ошибка вратаря «красных», приведших к голу в нынешнем сезоне – чаще в «Ливерпуле» так серьезно не ошибался никто.





Тут же Фернандо Алонсо мог решать исход встречи, но пробил в перекладину. Гости понеслись на ворота соперника, но постепенно игра успокоилась, и до перерыва счет на табло не изменился.

Во втором тайме игра долгое время была равной, пока не активизировались «синие». Сперва Маунт опять проверил на прочность перекладину ворот, а через минуту очередная ошибка гостей привела к голу. Ван Дейк потерял мяч в середине поля, Баркли рванул на чужие ворота, не стал отдавать пас, а точно пробил сам – 2:0! Впервые с августа 2016-го «Ливерпуль» пропустил два гола в трех поединках кряду.





Вскоре «Челси» обязан был доводить дело до очередного разгрома, но Жиру после выхода один на один в который раз потревожил перекладину ворот «Ливерпуля». А после этого игра успокоилась: футболисты поняли, что исход матча уже не изменить.

2:0 – и «Челси» выходит в четвертьфинал Кубка Англии. Последние два раза, когда «синие» в этом турнире обыгрывали «Ливерпуль», они неизменно брали трофей (в 1997-м и 2012-м). Как будет на этот раз? Отметим, что мерсисайдцы потерпели третье кряду выездное поражение впервые с ноября 2014-го. Следующая их выездная игра простой не будет: 16 марта «красных» ждет дерби с «Эвертоном» после решающей игры в Лиге чемпионов с «Атлетико»! Увидим, насколько команда Клоппа умеет держать удар.



Кубок Англии. 1/8 финала.

«Челси» – «Ливерпуль» – 2:0



Виллиан (13), Росс Баркли (64).



Фабиньо (61), Джеймс Милнер (76), Садио Мане (90+4).

«Челси»: Кепа Аррисабалага - Маркос Алонсо, Курт Зума, Антонио Рюдигер, Сесар Аспиликуэта - Росс Баркли, Билли Гилмор, Матео Ковачич (Мэйсон Маунт, 42) - Педро Родригес, Оливье Жиру (Рис Джеймс, 90), Виллиан (Жоржиньо, 51).

Запасные: Вилли Кабальеро, Фикайо Томори, Рис Джеймс, Фаустино Анджорин, Жоржиньо, Мэйсон Маунт, Миши Батшуайи.

«Ливерпуль»: Адриан - Джозеф Гомес, Неко Уильямс, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк - Кертис Джонс (Джеймс Милнер, 70), Фабиньо, Адам Лаллана (Мохамед Салах, 80), Такуми Минамино - Садио Мане, Дивок Ориги (Роберто Фирмино, 70).

Запасные: Жоэль Матип, Джеймс Милнер, Педро Чиривелья, Роберто Фирмино, Эндрю Лонерган, Алекс Окслейд-Чемберлен, Мохамед Салах.

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).

Арбитр: Крис Кавана (Ланкашир, Англия).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА