Челси
2:0
Ливерпуль
03.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Челси – Ливерпуль – 2:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 1/8 финала Кубка Англии

  • 03.03.2020 21:37
  • 10139 просмотров
  • 12 комментариев
Челси – Ливерпуль – 2:0. Текстовая трансляция матча
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Кубок Англии. 1/8 финала.

«Челси» – «Ливерпуль» – 2:0

 Виллиан (13), Росс Баркли (64).

 Фабиньо (61), Джеймс Милнер (76), Садио Мане (90+4).

«Челси»: Кепа Аррисабалага - Маркос Алонсо, Курт Зума, Антонио Рюдигер, Сесар Аспиликуэта - Росс Баркли, Билли Гилмор, Матео Ковачич (Мэйсон Маунт, 42) - Педро Родригес, Оливье Жиру (Рис Джеймс, 90), Виллиан (Жоржиньо, 51).
Запасные: Вилли Кабальеро, Фикайо Томори, Рис Джеймс, Фаустино Анджорин, Жоржиньо, Мэйсон Маунт, Миши Батшуайи.

«Ливерпуль»: Адриан - Джозеф Гомес, Неко Уильямс, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк - Кертис Джонс (Джеймс Милнер, 70), Фабиньо, Адам Лаллана (Мохамед Салах, 80), Такуми Минамино - Садио Мане, Дивок Ориги (Роберто Фирмино, 70).
Запасные: Жоэль Матип, Джеймс Милнер, Педро Чиривелья, Роберто Фирмино, Эндрю Лонерган, Алекс Окслейд-Чемберлен, Мохамед Салах.

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).

Арбитр: Крис Кавана (Ланкашир, Англия).

90+5 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!

 90+4 мин. Мане грубо сыграл вблизи чужой штрафной.

90+3 мин. Угловой гостей справа - мяч выбит.

90+2 мин. Милнер подал угловой слева - защитник выбил мяч головой.

90+1 мин. Рефери компенсировал четыре минуты.

 90 мин. Вместо Жиру выходит Джеймс.

89 мин. Уильямс навесил справа - защитник выбил мяч головой.

87 мин. Угловой Челси слева - мяч выбит.

85 мин. Маунт избежал офсайда и пробил из пределов штрафной - выше ворот.

83 мин. Угловой Ливерпуля слева, Фирмино пробил головой - мимо дальнего угла.

82 мин. На данный момент владение мячом - 39:61% в пользу красных. Фолят чаще хозяева - 12:11.

 80 мин. Вместо Лалланы вышел Салах.

 76 мин. Милнер подал угловой справа - мяч выбит. И тут же Джеймс вынужден был сбивать убегавшего Педро.

75 мин. Ливерпуль разыграл угловой слева.

74 мин. Это невероятно! Теперь Жиру вышел тет-атет с голкипером и пробил с ходу - и тоже угодил в ПЕРЕКЛАДИНУ!

  70 мин. Вместо Джонса и Ориги вышли Милнер и Фирмино.

67 мин. Какой шанс! Педро из центрального круга убежал один на один, пробил низом - Адриан ногой отбил мяч!

 64 мин. ГОООООООЛ! Баркли! Ван Дейк потерял мяч в середине поля, Баркли подхватил и рванул к воротам. Не стал ни с кем делиться и мощно пробил с ходу!

62 мин. Моментище! Маунт со штрафного прямо напротив ворот пробил над стенкой - снова ПЕРЕКЛАДИНА спасает гостей!

 61 мин. Фабиньо сбил Маунта неподалеку от штрафной!

59 мин. Маунт навесил со штрафного справа - защитник выбил мяч головой.

57 мин. Фабиньо подал угловой справа - слишком сильно.

54 мин. Ливерпуль владеет мячом, хозяева отошли в оборону.

 51 мин. Вместо Виллиана выходит Жоржиньо.

50 мин. Виллиану оказывают помощь в середине поля - получил по ногам.

49 мин. Гости захватили инициативу, Челси пока отбивается.

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. После подачи справа Жиру пробил головой - несильно и неточно.

45 мин. Виллиан опасно прострелил справа - ван Дейк выбил мяч.

 42 мин. Да, вместо Ковачича вынужден выйти Маунт.

41 мин. Ковачичу оказывают помощь - получил по ногам вблизи своей штрафной. Похоже, нужна замена!

40 мин. Владение мячом - 46:54% в пользу Ливерпуля. Фолят чаще хозяева - 3:2.

38 мин. Робертсон подал угловой справа, Ориги в касание пробил - намного выше ворот.

37 мин. Фабиньо навесил со штрафного справа - вратарь выбил мяч кулаком.

34 мин. Баркли пробил с лёта, но угодил в Ковачича, который к тому же был вне игры.

33 мин. Виллиан подал угловой справа - защитник выбил мяч головой. Баркли добивал в касание - мимо ближней девятки.

31 мин. Ухххх! Мане в штрафной накрутил двоих, пробил - вратарь отбил в сторону! Уильямс добивал в касание - по трибунам.

29 мин. Виллиан оказался в офсайде.

27 мин. Уильямс нанес обводящий удар из-за штрафной - мимо дальней девятки.

26 мин. Ковачич пробил в касание из-за пределов штрафной - кипер накрыл мяч.

25 мин. Лаллана подал угловой справа - мяч выбит.

23 мин. Игра немного успокоилась.

20 мин. Это фантастика!!! Три сэйва подряд от Кепы!!! Причем били соперники метров с семи, но вратарь отбил всё!

18 мин. Моментище! Алонсо пробил со штрафного справа - закрутил мяч над стенкой, но гостей спасла ПЕРЕКЛАДИНА!

15 мин. Хозяева разыграли угловой слева.

 13 мин. ГОООООООЛ! Фабиньо из своей штрафной отдал пас точно на Виллиана. А тот пробил практически по центру, но вратарь гостей снова ошибся, отбив мяч в ворота!



11 мин. Что это было? Баркли пальнул издали, и Адриан почему-то лишь ногой отбил мяч перед собой! Защитник подстраховал.

9 мин. Ухххххх! Ориги навесил слева - Мане чуточку не дотянулся до мяча!

7 мин. Опасно! Виллиан подал угловой слева, Аспиликуэта подрезал - мяч пролетел рядом с дальней штангой!

5 мин. Алонсо подключился к атаке левым флангом, но забежал в офсайд.

3 мин. Момент! Гости перехватили мяч, после паса слева Мане принял мяч и пробил низом - Кепа со второй попытки накрыл мяч!

2 мин. Угловой Ливерпуля слева - вратарь поймал мяч.

 1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в синем, гости - в красном.



Стадион готов к матчу!


Гости на разминке:


Во вторник, 3-го марта, состоится встреча 1/8 финала Кубка Англии, в которой «Челси» принимает «Ливерпуль». Поединок пройдет в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 21:45 по киевскому времени.
 
После сенсационного поражения команды Юргена Клоппа в чемпионате страны «Челси» наверняка надеется повторить подвиг «Уотфорда». Тем более, что скорее всего «Ливерпуль» будет играть составом, далеким от основного. Но «красным», во-первых, нужна реабилитация в глазах болельщиков после разгрома от аутсайдера. Во-вторых, условные резервисты будут из кож вон лезть, чтобы доказать свое право на место в главной команде. Так что нас ожидает матч в лучших английских традициях!
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Челси» – «Ливерпуль».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Dio_gen
      Dio_gen, 03.03.2020 23:41
    +1
    Минамино вообще пассажир..чё он делает на поле ..хр#н его знает
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 03.03.2020 23:28
    -1
    JulikoB, 03.03.2020 23:21
    Главное чемп и ЛЧ. На все не хватит концентрации.
    В ЛЧ вони також якось слабо виглядали. Похоже це банальний спад форми.
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 03.03.2020 23:28
    +2
    Ну Джонс и Уильямс понятно, зелёные ещё. Но во что играет Минамино?
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 03.03.2020 23:23
    -1
    Щас Салах один отыграет
    Ссылка
    Serhii1988
      Serhii1988, 03.03.2020 23:22
    0
    Zport., 03.03.2020 21:59
    Вроде и не Кариус на воротах у Ливерпуля.... Кто смотрит, тот поймёт
    Не смотрю, що сталося?
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 03.03.2020 23:21
    0
    Главное чемп и ЛЧ. На все не хватит концентрации.
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 03.03.2020 23:20
    -1
    Все, Клоппа начинают жарить уже все кому не лень) Повезло еще, что много до этого выиграли. ТАк что на чемпионство нашкребет ливерная колбаса. Но, думаю следующее снова лет 30 придется им ждать.
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 03.03.2020 23:11
    0
    Еее, Ліверпуль, ти що твориш???!
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 03.03.2020 23:08
    -1
    Похоже Ливерпуль кубок точно не возьмет.
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 03.03.2020 22:44
    +2
    Zport., 03.03.2020 21:59
    Вроде и не Кариус на воротах у Ливерпуля.... Кто смотрит, тот поймёт
    Дух Кариуса и Миньоле остался...
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 03.03.2020 21:59
    +2
    Вроде и не Кариус на воротах у Ливерпуля.... Кто смотрит, тот поймёт
    Ссылка
    abc.ua
      abc.ua, 03.03.2020 21:14
    -5
    3-1
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 03.03.2020 23:28
    +2
    Ну Джонс и Уильямс понятно, зелёные ещё. Но во что играет Минамино?
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 03.03.2020 22:44
    +2
    Zport., 03.03.2020 21:59
    Вроде и не Кариус на воротах у Ливерпуля.... Кто смотрит, тот поймёт
    Дух Кариуса и Миньоле остался...
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 03.03.2020 21:59
    +2
    Вроде и не Кариус на воротах у Ливерпуля.... Кто смотрит, тот поймёт
    Ссылка
    Dio_gen
    online
      Dio_gen, 03.03.2020 23:41
    +1
    Минамино вообще пассажир..чё он делает на поле ..хр#н его знает
    Ссылка
    Serhii1988
      Serhii1988, 03.03.2020 23:22
    0
    Zport., 03.03.2020 21:59
    Вроде и не Кариус на воротах у Ливерпуля.... Кто смотрит, тот поймёт
    Не смотрю, що сталося?
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 03.03.2020 23:21
    0
    Главное чемп и ЛЧ. На все не хватит концентрации.
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 03.03.2020 23:11
    0
    Еее, Ліверпуль, ти що твориш???!
    Ссылка
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