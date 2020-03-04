Челси
2:0
Ливерпуль
03.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Челси – Ливерпуль – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Англии

  • 04.03.2020 01:15
  • 415 просмотров
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Челси – Ливерпуль – 2:0. Видео голов и обзор матча
© YouTube

3 марта состоялась встреча 1/8 финала Кубка Англии, в которой «Челси» принимал «Ливерпуль».

Хозяева стадиона «Стэмфорд Бридж» одержали победу со счетом 2:0 и пробились в следующий раунд. 

Смотрите видео голов и обзор матча.

Лучшие моменты матча Челси - Ливерпуль
64' ГОЛ ! Мяч забил Росс Бэркли (Челси).
13' ГОЛ ! Мяч забил Виллиан (Челси).
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Источник — Sport.ua

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