Челси – Ливерпуль – 2:0. Видео голов и обзор матча

3 марта состоялась встреча 1/8 финала Кубка Англии, в которой «Челси» принимал «Ливерпуль».
Хозяева стадиона «Стэмфорд Бридж» одержали победу со счетом 2:0 и пробились в следующий раунд.
Смотрите видео голов и обзор матча.
Лучшие моменты матча Челси - Ливерпуль
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Росс Бэркли (Челси).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Виллиан (Челси).
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Источник — Sport.ua
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