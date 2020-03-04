Юрген КЛОПП: «Ливерпуль допускал грубые ошибки в игре с Челси»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Челси» в 1/8 финала Кубка Англии (0:2).

«Матч с «Челси» был открытым, с игрой на встречных курсах. В первом тайме у нас был момент, когда мы нанесли 3–4 удара подряд, Мане был близок к голу. Нам были нужны свежие игроки, поэтому я совершил несколько замен, но пропущенные голы не слишком помогают.

То, что «Челси» играл с нами на контратаках – это нормально. В целом, игра «Ливерпуля» мне понравилась. Мы должны стать лучше, и все это понимают. Прошедшие 3 недели нельзя назвать хорошими, но мы должны сделать следующие 3 недели лучшими неделями сезона. В этом наш план.

Сегодня «Ливерпуль» заслужил поражение от «Челси», потому что они забили дважды, а мы допускали грубые ошибки в моментах с пропущенными мячами. Сейчас все наши мысли о «Борнмуте», а не об «Атлетико». Мы хотим начать побеждать».