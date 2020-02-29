Они остановили Ливерпуль! Уотфорд разгромил команду Клоппа

Команда Юргена Клоппа потерпела первое поражение в сезоне АПЛ

  • 29.02.2020 21:26
  • 3043 просмотра
  • 6 комментариев
Они остановили Ливерпуль! Уотфорд разгромил команду Клоппа
© Skysports.com

Несмотря на поражения в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, в чемпионате Англии «Ливерпуль» весь сезон шел без поражений, добыв 26 побед и один раз сыграв вничью в 27-ми турах.

Однако сегодня «Красных» остановил «Уотфорд», который на своем поле разобрался с командой Юргена Клоппа со счетом 3:0. Это первое поражение в АПЛ с января 2019 года.

В итоге «Ливерпулю» не удастся повторить рекорд «Арсенала» и пройти чемпионат без поражений, хотя титул все равно близок - отрыв от «Манчестер Сити» составляет 22 очка.

Любопытно, что до матча «Уотфорд» находился в зоне вылета.

АПЛ. 28-й тур.

Уотфорд - Ливерпуль 3:0
Голы: Сарр, 54, 60, Дини, 72

Уотфорд: Фостер, Фемения, Кабаселе, Кэткарт, Масина, Хьюз, Капуэ, Сарр (Пуссетто, 82), Дюкур (Чалоба, 90), Делофеу (Перейра, 37), Дини

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум (Лаллана, 61), Чемберлен (Ориги, 65), Салах, Мане, Фирмино (Минамино, 79)

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 29.02.2020 21:45
    0
    Алекс Морган, 29.02.2020 21:39
    Уотфорду эти очки сильно помогут, а вот Ливеру похер
    У вас есть подозрение, что Ливерпуль сыграл на контору и заодно помог сопернику немного отскочить от зоны вылета?
    Ссылка
    Ibracadabra
      Ibracadabra, 29.02.2020 21:45
    +1
    Игроки Ливерпуля настоящие Робин Гуды: забирают очки у богатых клубов и раздают бедным
    Ссылка
    scouser
    online
    scouser, 29.02.2020 21:44
    0
    если бы мне сказали до игры, что будет такой счёт, то я бы просто улыбнулся, но посмотрев игру могу сказать, что всё по дела, а Ливерпуль уже 3-4 игры сам не свой, усталость видимо
    Ссылка
    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 29.02.2020 21:39
    0
    Уотфорду эти очки сильно помогут, а вот Ливеру похер
    Ссылка
    Serhii Kibkalo
      Serhii Kibkalo, 29.02.2020 21:35
    +1
    Краще зараз "відскочити", ніж потім!
    щось нагадує МЮ часів Алекса Фергюсона.
    Ссылка
    Микола Гуцуляк
      Микола Гуцуляк, 29.02.2020 21:31
    0
    Ліверпуль є Ліверпуль
    Ссылка
    Ibracadabra
      Ibracadabra, 29.02.2020 21:45
    +1
    Игроки Ливерпуля настоящие Робин Гуды: забирают очки у богатых клубов и раздают бедным
    Ссылка
    Serhii Kibkalo
      Serhii Kibkalo, 29.02.2020 21:35
    +1
    Краще зараз "відскочити", ніж потім!
    щось нагадує МЮ часів Алекса Фергюсона.
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 29.02.2020 21:45
    0
    Алекс Морган, 29.02.2020 21:39
    Уотфорду эти очки сильно помогут, а вот Ливеру похер
    У вас есть подозрение, что Ливерпуль сыграл на контору и заодно помог сопернику немного отскочить от зоны вылета?
    Ссылка
    scouser
    online
    scouser, 29.02.2020 21:44
    0
    если бы мне сказали до игры, что будет такой счёт, то я бы просто улыбнулся, но посмотрев игру могу сказать, что всё по дела, а Ливерпуль уже 3-4 игры сам не свой, усталость видимо
    Ссылка
    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 29.02.2020 21:39
    0
    Уотфорду эти очки сильно помогут, а вот Ливеру похер
    Ссылка
    Микола Гуцуляк
      Микола Гуцуляк, 29.02.2020 21:31
    0
    Ліверпуль є Ліверпуль
    Ссылка
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