Они остановили Ливерпуль! Уотфорд разгромил команду Клоппа

Несмотря на поражения в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, в чемпионате Англии «Ливерпуль» весь сезон шел без поражений, добыв 26 побед и один раз сыграв вничью в 27-ми турах.
Однако сегодня «Красных» остановил «Уотфорд», который на своем поле разобрался с командой Юргена Клоппа со счетом 3:0. Это первое поражение в АПЛ с января 2019 года.
В итоге «Ливерпулю» не удастся повторить рекорд «Арсенала» и пройти чемпионат без поражений, хотя титул все равно близок - отрыв от «Манчестер Сити» составляет 22 очка.
Любопытно, что до матча «Уотфорд» находился в зоне вылета.
АПЛ. 28-й тур.
Уотфорд - Ливерпуль 3:0
Голы: Сарр, 54, 60, Дини, 72
Уотфорд: Фостер, Фемения, Кабаселе, Кэткарт, Масина, Хьюз, Капуэ, Сарр (Пуссетто, 82), Дюкур (Чалоба, 90), Делофеу (Перейра, 37), Дини
Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум (Лаллана, 61), Чемберлен (Ориги, 65), Салах, Мане, Фирмино (Минамино, 79)
Источник — Sport.ua
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щось нагадує МЮ часів Алекса Фергюсона.
щось нагадує МЮ часів Алекса Фергюсона.
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