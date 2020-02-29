Они остановили Ливерпуль! Уотфорд разгромил команду Клоппа

Несмотря на поражения в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, в чемпионате Англии «Ливерпуль» весь сезон шел без поражений, добыв 26 побед и один раз сыграв вничью в 27-ми турах.

Однако сегодня «Красных» остановил «Уотфорд», который на своем поле разобрался с командой Юргена Клоппа со счетом 3:0. Это первое поражение в АПЛ с января 2019 года.

В итоге «Ливерпулю» не удастся повторить рекорд «Арсенала» и пройти чемпионат без поражений, хотя титул все равно близок - отрыв от «Манчестер Сити» составляет 22 очка.

Любопытно, что до матча «Уотфорд» находился в зоне вылета.

АПЛ. 28-й тур.

Уотфорд - Ливерпуль 3:0

Голы: Сарр, 54, 60, Дини, 72

Уотфорд: Фостер, Фемения, Кабаселе, Кэткарт, Масина, Хьюз, Капуэ, Сарр (Пуссетто, 82), Дюкур (Чалоба, 90), Делофеу (Перейра, 37), Дини

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум (Лаллана, 61), Чемберлен (Ориги, 65), Салах, Мане, Фирмино (Минамино, 79)