28-й тур
Уотфорд
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Ливерпуль
29.02.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Уотфорд – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Красные» продолжают приближаться к долгожданному титулу

  • 28.02.2020 18:26
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Уотфорд – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
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В субботу, 29 февраля, в рамках 28-го тура АПЛ «Уотфорд» примет «Ливерпуль». Матч состоится в Уотфорде на стадионе «Викаридж Роуд». Начало матча в 19:30 по Киеву.

С каждым туром «Ливерпуль» становится все ближе к своему титулу. Для того, чтобы обеспечить чемпионство, подопечным Юргена Клоппа осталось заработать 12 очков. Сейчас «красные» уже не сражаются с текущими соперниками, а больше ведут гонку с великими командами прошлого. «Ливерпуль» идет на серии из 18-ти побед подряд. «Красные» уже сравнялись по очкам с чемпионами прошлого «Манчестер Юнайтед» (1998/99) и одержали столько побед, как «Арсенал» (2003/04). Можно представить сколько еще набьет баллов клуб, ведь до конца сезона 11 матчей.

 В 28-м туре «Ливерпуль» играет с одним из главных претендентов на понижение в классе. Так что интриги здесь искать не стоит. «Уотфорд» занимает предпоследнее, 19-е место и ведет борьбу за выживание. В этой гонке находится пять команд, поэтому шансы остаться в АПЛ у «шмелей» еще есть.

Но команда Найджела Пирсона не впечатляет результатами. «Уотфорд» одержал всего пять побед в сезоне - второй худший показатель в АПЛ, команда не может победить уже в пяти матчах подряд. Также «Уотфорд» вместе с «Норвичем», «Ньюкаслом» и «Кристал Пэлас» забивает меньше всего мячей. 

«Ливерпуль» исторически не оставляет шансов «Уотфорду». В последних восьми матчах «красные» забили 27 мячей своим соперникам и победили 7 раз. Всего «Ливерпуль» одержал 24 победы в 33-х матчах с «Уотфордом». Если ничего не произойдет, мерсисайдцы должны забирать очередной матч.

 

Ориентировочные составы:

«Уотфорд»: Фостер - Доусон, Кабаселе, Катчарт, Масина, Хьюз, Капу, Сарр, Дукуре, Деолуфеу, Дини.

«Ливерпуль»: Алиссон - Александер-Арнолд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлейн, Фабиньо, Вейналдум, Салах, Фирмино, Мане.

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29 февраля, суббота

 

«Уотфорд» – «Ливерпуль»
Уотфорд. Стадион «Викаридж Роуд». 19:30
Прямая трансляция на телеканале «Setanta Sports»
Прогноз Sport.ua — 0:2
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Источник — Sport.ua

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