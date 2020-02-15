Ман Сити не сможет играть в еврокубках, Пидгрушная едва не завоевала медаль

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 14-е февраля.

1. Зинченко без Лиги? МанСити дисквалифицирован на два следующих сезона ЛЧ. Кроме того, английская команда оштрафована УЕФА на 30 млн евро.

2. ЧМ-2020 по биатлону. Пидгрушная сенсационно заняла 4 место в спринте. Украинка едва не завоевала медаль в первой личной гонке чемпионата мира.

3. Украинка Ткач выиграла золото чемпионата Европы, победив в финале россиянку. Очередная медаль в копилке сборной Украины.

4. Свитолина покидает Хуахин, проиграв Хибино. Первая ракетка Украины не сумела навязать борьбу японской теннисистке.

5. Карпаты сыграли вничью против Динамо-Брест с Милевским и Хачериди. Команды выдали результативную ничью.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Украина проведет контрольные матчи в Харькове, Киеве и Львове. Три спарринга перед выездом на Евро-2020.

7. ОФИЦИАЛЬНО: Корпоративные права Карпат бесплатно передадут Львову. «Зелено-белые» поддержали постановление Львовского горсовета.

8. Cтрасти вокруг Выхриста, или Что ждет Виктора в профи. Лев Кравцив - о скандале и том, может ли из этого что-то получиться.

9. Динамо нашло лазейку, как провести матч против Ворсклы со зрителями. Доступ на игру получат дети до 14-ти лет из футбольных школ Киева в сопровождении родителей.

10. Шахтер занял 30-е место в списке самых финансово стабильных клубов мира. Донетчане стали единственным украинским клубом в топ-100.