ОФИЦИАЛЬНО. Украина проведет контрольные матчи в Харькове, Киеве и Львове

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола официально утвердил города, в которых сборная Украины проведет три последних контрольных матчах перед выездном на Евро-2020.

26-го мая в Харькове Украина сыграет против Кипра. 2-го июня в Киеве состоится матч с Северной Ирландией, а 7-го июня во Львове будет проведен поединок против Израиля.

Всего в рамках подготовки к Евро будет сыграно 5 матчей.

27-го марта в Париже Украина сыграет с Францией, а 31-го марта в Хожуве - с Польшей.