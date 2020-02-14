ОФИЦИАЛЬНО. Украина проведет контрольные матчи в Харькове, Киеве и Львове

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола официально утвердил города, в которых сборная Украины проведет три последних контрольных матчах перед выездном на Евро-2020.
26-го мая в Харькове Украина сыграет против Кипра. 2-го июня в Киеве состоится матч с Северной Ирландией, а 7-го июня во Львове будет проведен поединок против Израиля.
Всего в рамках подготовки к Евро будет сыграно 5 матчей.
27-го марта в Париже Украина сыграет с Францией, а 31-го марта в Хожуве - с Польшей.
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.