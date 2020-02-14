Свитолина покидает Хуахин, проиграв Хибино

Первая ракетка Украины не сумела навязать борьбу японской теннисистке

  • 14.02.2020 14:32
  • 5294 просмотра
  • 29 комментариев
Свитолина покидает Хуахин, проиграв Хибино
© WTA Thailand Open. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) завершила борьбу на турнире международной серии в Хуахине в одиночном разряде.
 
В 1/4 финала украинка проиграла японке Нао Хибино (№84 WTA).
 
Хуахин. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Нао Хибино (Япония) – 4:6, 2:6

Впервые на турнире Свитолина сыграла против соперницы из топ-100, которая еще и показала приличный уровень игры. К сожалению, этого оказалось достаточно, чтобы переиграть нашу первую ракетку. 

Поначалу матч проходил в равной борьбе, Элина могла первой делать брейк, но два шанса в четвертом гейме не были реализованы. Со счета 3:3 на корте пошли качели, три гейма подряд оставались за принимающей стороной. Первой сумела защитить свою подачу Хибино, которая и выиграла первый сет.

Начало второй партии не оставило практически никаких надежд на победу Элины. Она играла не лучше, чем в предыдущих матчах, хотя уровень оппозиции заметно отличался. Было хорошо заметно, что желания бороться на полную у Элины нет, а без этого побеждать с ее данными довольно проблематично. 

Японка почувствовала свое преимущество и взяла пять геймов подряд. И только после этого Элине удалось уйти от баранки. 

В целом, получился довольно странный вояж Свитолиной в Таиланд с игрой на минимальных оборотах. 60 заработанных очков с огромной долей вероятности в ближайшем будущем переместятся в раздел турниров, которые не идут в зачет (non countable). Возможно, финансовая сторона участия в соревнованиях была довольно привлекательной, поэтому было принято решение ехать в Таиланд.

Впереди четыре очень важных турнира (Дубай и Доха, Индиан-Уэллс и Майами), на которых станут ясны приблизительные перспективы украинки на последующий сезон.

Хибино в полуфинале сразится против победительницы матча Ван Цян (№27 WTA) – Леони Кунг (№283 WTA).
 
Отметим, что Свитолина со следующей недели опустится на шестое место в мировом рейтинге.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 14.02.2020 15:39
    0
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 14.02.2020 15:36
    0
    Да, согласен с обеими типа лагерями - следующие два турнира все покажут. Я отношусь к шайке, которая (мягко говоря) скептически настроена к Свитолиной и даже против ее участия в играх за сборную. На даный момент - уж так точно...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 14.02.2020 15:31
    0
    Как правильно многие заметили - на старом багаже далеко не уедешь, а нового ничего у нее нет, как и ее бойфренда - все игры как под копирку. Может им уже обеим теннис как таковой и не нужен? О них другие заботы сейчас, а теннис - так себе, развлечение между утренним перекусом и ужином...
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 14.02.2020 15:31
    0
    kollekciy, 14.02.2020 14:58
    Не довго чикати залишилось, Дубай і Доха всих розсудить, і критиків і оптимістів.
    Ну взагалі то хардову крапку в сезоні WTA у жіночому одиночному рейтингу можна поставлити лише після завершення 2-х американських турнірів серії прем'єр Мандаторі в березні, ну а для українців це будуть матчі плей-оф з Японією в середині квітня.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 14.02.2020 15:26
    +1
    Валерий Друца, 14.02.2020 15:07
    Человеку могло просто нездоровиться (грипп и т.д.) Это женский теннис! А вот число "озабоченных" на сайте удивляет. Видно ранняя весна влияет.
    Впервые на турнире Свитолина сыграла против соперницы из топ-100 а еще била Контавейт. Нездоровится
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 14.02.2020 15:23
    +1
    Зато много селфи и челленджей. Негр снег чистит, попадаем в бутылку. Вот это кайф, а не этот ваш теннис
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 14.02.2020 15:18
    +2
    А с кем играть то, господа?! Если таких соперниц не проходить, то что ей делать на ТБШ!
    Ссылка
    alex55
      alex55, 14.02.2020 15:16
    +3
    Макс Руденко, 14.02.2020 15:09
    Зібралися любителі футболу і кєкнуть в стрічку.
    Еля успіхів, віримо в тебе!!!
    надейся и жди (так в песне поётся).
    Ссылка
    Валерий Бирзул
      Валерий Бирзул, 14.02.2020 15:16
    +2
    К К.Ф. С Японией готова.
    Ссылка
    Алексей Левченко
    online
      Алексей Левченко, 14.02.2020 15:13
    +4
    Очередное подтверждение. Свитолина - это уже отработанный вариант. Падение вниз продолжается и его уже не остановить.
    Ссылка
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 14.02.2020 15:09
    -2
    Зібралися любителі футболу і кєкнуть в стрічку.
    Еля успіхів, віримо в тебе!!!
    Ссылка
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 14.02.2020 15:07
    -2
    Человеку могло просто нездоровиться (грипп и т.д.) Это женский теннис! А вот число "озабоченных" на сайте удивляет. Видно ранняя весна влияет.
    Ссылка
    alex55
      alex55, 14.02.2020 15:03
    +3
    А как же вот это?
    Элина СВИТОЛИНА: «Выиграть турнир – это всегда моя цель»
    когда же выигрывать? дальше такие турниры, где многие будут против твоей победы Элина.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 14.02.2020 14:58
    +4
    vital, 14.02.2020 14:47
    Матч я через роботу не дивився, але це нічого не змінює, бо я ще вчора написав що Еля не може і не буде в принципі боротися за титул на цьому інтернешнелі, якщо попереду більш рейтингові улюблений Дубай, де вона взяла 2 титули і далі зразу Доха. Можете, як учора, мінусувати скільки влізе, але не може ТОП-5 перед більш важливими стартами грати усі 5 матчів заради 280 очок у рейтинг. А якщо грає, то виходить як у Серени після Окленду-2020 - швидкий злив на АО. І те що Еля більше року не вигравала жодного турніру, нічого не змінює - в Еліни самооцінка будь здоров і вона не могла спокуситися виграшем цього інтернешнелу щоб просто перервати цю серію.
    Тому результат виступів Елі в Хуахіні особисто я розцінюю по приказці "Не тепер, так у четвер" - не вчора програла, так сьогодні. Далі має бути краще...
    П.с. Поки хардовий сезон не закінчиться, говорити про те що Еля його провалила ну дуже передчасно.
    Вірю в Еліну.
    Не довго чикати залишилось, Дубай і Доха всих розсудить, і критиків і оптимістів.
    Ссылка
    GeloN83
    online
      GeloN83, 14.02.2020 14:53
    +5
    як вона взагалі тримається у першій десятці?... 50-те її місце, в кращому випадку...
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 14.02.2020 14:53
    +4
    Тяжелая и ленивая , и место твое во второй сотне . Перед єтим на АО страдала , тут то же самое , а дальше в Дубаи будет думать о любимом . Скорей бьі уже на Ястремскую посмотреть !
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 14.02.2020 14:52
    +5
    Trasher311987, 14.02.2020 14:42
    Элина Мандалина
    Монфистолина
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 14.02.2020 14:51
    +3
    Але як кажуть що бог не робить усе на краще.Тепер Філіма добре подумає перед тим як заявляти Світоліну на матч КФ з Японією
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 14.02.2020 14:51
    -1
    6:12.... ще не вмерла?
    Ссылка
    Tennis Ukraine
      Tennis Ukraine, 14.02.2020 14:48
    0
    Тяжело дышит. До мячей не доходит. А ведь отменная физ.форма всегда было её главным оружием. То ли что то намудрили в подготовке, то ли спад общий уже пошел..ХЗ
    Будем надеется, что ещё наберет форму.
    p.s Забавно сколько ущербов каждый раз вылазит, чтобы полить грязью заслуженную украинскую спортсменку. Но хоть как то себе самооценку поднимут))
    Ссылка
    Александр Сурков
      Александр Сурков, 14.02.2020 14:38
    +8
    Элине уже пора на ITF 100 тыс. переходить, на турнирах WTA ей делать не чего. Только соперница из топ 100 попадается так Элина и проигрывает.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 14.02.2020 14:43
    +7
    эти позерства, рекламы, все личное наружу, какой нахрен спорт, иди в модели
    Ссылка
    GeloN83
    online
      GeloN83, 14.02.2020 14:53
    +5
    як вона взагалі тримається у першій десятці?... 50-те її місце, в кращому випадку...
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 14.02.2020 14:52
    +5
    Trasher311987, 14.02.2020 14:42
    Элина Мандалина
    Монфистолина
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 14.02.2020 14:41
    +5
    И так два раунда прошла,молодчина.Эля ты лучшая,но только может быть для Гаэля,бросай нахер этот тенис и не позорь страну и себя не мучай.
    Ссылка
    johndow11
    online
      johndow11, 14.02.2020 14:41
    +5
    такое впечатление, что все вокруг прогрессируют, а она в росте остановилась. и того, чего хватало год-два назад, уже недостаточно, чтобы даже посредственных соперниц обыгрывать... "или в футбол играешь, или женат" (с)
    Ссылка
    Алексей Левченко
    online
      Алексей Левченко, 14.02.2020 15:13
    +4
    Очередное подтверждение. Свитолина - это уже отработанный вариант. Падение вниз продолжается и его уже не остановить.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 14.02.2020 14:58
    +4
    vital, 14.02.2020 14:47
    Матч я через роботу не дивився, але це нічого не змінює, бо я ще вчора написав що Еля не може і не буде в принципі боротися за титул на цьому інтернешнелі, якщо попереду більш рейтингові улюблений Дубай, де вона взяла 2 титули і далі зразу Доха. Можете, як учора, мінусувати скільки влізе, але не може ТОП-5 перед більш важливими стартами грати усі 5 матчів заради 280 очок у рейтинг. А якщо грає, то виходить як у Серени після Окленду-2020 - швидкий злив на АО. І те що Еля більше року не вигравала жодного турніру, нічого не змінює - в Еліни самооцінка будь здоров і вона не могла спокуситися виграшем цього інтернешнелу щоб просто перервати цю серію.
    Тому результат виступів Елі в Хуахіні особисто я розцінюю по приказці "Не тепер, так у четвер" - не вчора програла, так сьогодні. Далі має бути краще...
    П.с. Поки хардовий сезон не закінчиться, говорити про те що Еля його провалила ну дуже передчасно.
    Вірю в Еліну.
    Не довго чикати залишилось, Дубай і Доха всих розсудить, і критиків і оптимістів.
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 14.02.2020 14:53
    +4
    Тяжелая и ленивая , и место твое во второй сотне . Перед єтим на АО страдала , тут то же самое , а дальше в Дубаи будет думать о любимом . Скорей бьі уже на Ястремскую посмотреть !
    Ссылка
    alex55
      alex55, 14.02.2020 15:16
    +3
    Макс Руденко, 14.02.2020 15:09
    Зібралися любителі футболу і кєкнуть в стрічку.
    Еля успіхів, віримо в тебе!!!
    надейся и жди (так в песне поётся).
    Ссылка
    alex55
      alex55, 14.02.2020 15:03
    +3
    А как же вот это?
    Элина СВИТОЛИНА: «Выиграть турнир – это всегда моя цель»
    когда же выигрывать? дальше такие турниры, где многие будут против твоей победы Элина.
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 14.02.2020 14:51
    +3
    Але як кажуть що бог не робить усе на краще.Тепер Філіма добре подумає перед тим як заявляти Світоліну на матч КФ з Японією
    Ссылка
    Slava Pchela
      Slava Pchela, 14.02.2020 14:39
    +3
    Ну пипец, как так можно(((
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 14.02.2020 15:18
    +2
    А с кем играть то, господа?! Если таких соперниц не проходить, то что ей делать на ТБШ!
    Ссылка
    Валерий Бирзул
      Валерий Бирзул, 14.02.2020 15:16
    +2
    К К.Ф. С Японией готова.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 14.02.2020 15:26
    +1
    Валерий Друца, 14.02.2020 15:07
    Человеку могло просто нездоровиться (грипп и т.д.) Это женский теннис! А вот число "озабоченных" на сайте удивляет. Видно ранняя весна влияет.
    Впервые на турнире Свитолина сыграла против соперницы из топ-100 а еще била Контавейт. Нездоровится
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 14.02.2020 15:23
    +1
    Зато много селфи и челленджей. Негр снег чистит, попадаем в бутылку. Вот это кайф, а не этот ваш теннис
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 14.02.2020 14:47
    +1
    Матч я через роботу не дивився, але це нічого не змінює, бо я ще вчора написав що Еля не може і не буде в принципі боротися за титул на цьому інтернешнелі, якщо попереду більш рейтингові улюблений Дубай, де вона взяла 2 титули і далі зразу Доха. Можете, як учора, мінусувати скільки влізе, але не може ТОП-5 перед більш важливими стартами грати усі 5 матчів заради 280 очок у рейтинг. А якщо грає, то виходить як у Серени після Окленду-2020 - швидкий злив на АО. І те що Еля більше року не вигравала жодного турніру, нічого не змінює - в Еліни самооцінка будь здоров і вона не могла спокуситися виграшем цього інтернешнелу щоб просто перервати цю серію.
    Тому результат виступів Елі в Хуахіні особисто я розцінюю по приказці "Не тепер, так у четвер" - не вчора програла, так сьогодні. Далі має бути краще...
    П.с. Поки хардовий сезон не закінчиться, говорити про те що Еля його провалила ну дуже передчасно.
    Вірю в Еліну.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.02.2020 14:42
    +1
    Элина Мандалина
    Ссылка
    andrijoooo
    online
      andrijoooo, 14.02.2020 14:41
    +1
    Хробак повзучий
    Ссылка
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