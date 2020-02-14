Свитолина покидает Хуахин, проиграв Хибино

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) завершила борьбу на турнире международной серии в Хуахине в одиночном разряде.



В 1/4 финала украинка проиграла японке Нао Хибино (№84 WTA).



Хуахин. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) – Нао Хибино (Япония) – 4:6, 2:6

Впервые на турнире Свитолина сыграла против соперницы из топ-100, которая еще и показала приличный уровень игры. К сожалению, этого оказалось достаточно, чтобы переиграть нашу первую ракетку.

Поначалу матч проходил в равной борьбе, Элина могла первой делать брейк, но два шанса в четвертом гейме не были реализованы. Со счета 3:3 на корте пошли качели, три гейма подряд оставались за принимающей стороной. Первой сумела защитить свою подачу Хибино, которая и выиграла первый сет.

Начало второй партии не оставило практически никаких надежд на победу Элины. Она играла не лучше, чем в предыдущих матчах, хотя уровень оппозиции заметно отличался. Было хорошо заметно, что желания бороться на полную у Элины нет, а без этого побеждать с ее данными довольно проблематично.

Японка почувствовала свое преимущество и взяла пять геймов подряд. И только после этого Элине удалось уйти от баранки.

В целом, получился довольно странный вояж Свитолиной в Таиланд с игрой на минимальных оборотах. 60 заработанных очков с огромной долей вероятности в ближайшем будущем переместятся в раздел турниров, которые не идут в зачет (non countable). Возможно, финансовая сторона участия в соревнованиях была довольно привлекательной, поэтому было принято решение ехать в Таиланд.

Впереди четыре очень важных турнира (Дубай и Доха, Индиан-Уэллс и Майами), на которых станут ясны приблизительные перспективы украинки на последующий сезон.

Хибино в полуфинале сразится против победительницы матча Ван Цян (№27 WTA) – Леони Кунг (№283 WTA).



Отметим, что Свитолина со следующей недели опустится на шестое место в мировом рейтинге.