Рейтинг WTA. Свитолина со следующей недели опустится на две строчки

Лучшая украинская теннисистка потеряет место в топ-5 мировой классификации

  • 14.02.2020 14:42
  • 1587 просмотров
  • 8 комментариев
Рейтинг WTA. Свитолина со следующей недели опустится на две строчки
© WTA Thailand Open. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) потеряет две строчки в следующей редакции рейтинга WTA.

Это стало следствием относительно раннего вылета украинки на турнире международной серии в Хуахине. Напомним, Элина была остановлена в четвертьфинале.

Со следующей недели у Свитолиной отнимут очки за прошлогодний полуфинале турнира в Дохе (185), вместо этого ей будет засчитаны 60 очков, заработанных в Хуахине. Из-за этого Элину обойдут швейцарка Белинда Бенчич и Бьянка Андрееску из Канады.

Добавим, что на следующей неделе Свитолина заявлена на турнир серии Премьер в Дубае, жеребьевка состоится 15 февраля.
 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 14.02.2020 15:33
    0
    Будут с Лесей Цуренко двигатся на встречу друг другу. Леся в топ 50 будет возвращаться. А потом здравствуте КАтерини (Бондаренко,Козлова, Завацька)
    Ссылка
    zizyyura
    online
      zizyyura, 14.02.2020 15:25
    0
    Booshlater, 14.02.2020 15:23
    Еліна молодець, красавічка. Як опустилась так і підніметься. Все буде добре. А як непотріб то Осака, яка скотилася на 10 місце. Про отродье женское кацапское я вообще молчу.
    ? Реально так думаєте про Осаку, яка 2 ГС має? І для вас Світоліна цар і Бог, а Осака - непотріб? Або про теніс мало знаєте, або з головою проблеми...
    Ссылка
    Booshlater
      Booshlater, 14.02.2020 15:23
    +1
    Еліна молодець, красавічка. Як опустилась так і підніметься. Все буде добре. А як непотріб то Осака, яка скотилася на 10 місце. Про отродье женское кацапское я вообще молчу.
    Ссылка
    zizyyura
    online
      zizyyura, 14.02.2020 15:22
    -1
    Чекаю, коли вже Даяна стане першою ракеткою України і замінить цей позор в топ 10 світового рейтингу!
    Ссылка
    zizyyura
    online
      zizyyura, 14.02.2020 15:21
    -1
    -2 позиції. І хай так буде з такою грою кожен місяць, вона на це заслуговує.
    Ссылка
    zizyyura
    online
      zizyyura, 14.02.2020 15:20
    0
    Великий * то вона вже брала. Викладується не там де потрібно. Але ці досягнення на люди краще не показувати.
    Ссылка
    Irina Kupchak
      Irina Kupchak, 14.02.2020 14:56
    -2
    Ніоли Світоліна не візьметВеликий член. ЇЇ рівень Максимко(Монфіс)хоча нам і туди не дотягнутися.. Аледівкаммолодець. Забиває на всьо. Хоча наш стяг не треба паплюжити
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 14.02.2020 14:47
    -2
    Позорисько сука
    Ссылка
    Booshlater
      Booshlater, 14.02.2020 15:23
    +1
    Еліна молодець, красавічка. Як опустилась так і підніметься. Все буде добре. А як непотріб то Осака, яка скотилася на 10 місце. Про отродье женское кацапское я вообще молчу.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 14.02.2020 15:33
    0
    Будут с Лесей Цуренко двигатся на встречу друг другу. Леся в топ 50 будет возвращаться. А потом здравствуте КАтерини (Бондаренко,Козлова, Завацька)
    Ссылка
    zizyyura
    online
      zizyyura, 14.02.2020 15:25
    0
    Booshlater, 14.02.2020 15:23
    Еліна молодець, красавічка. Як опустилась так і підніметься. Все буде добре. А як непотріб то Осака, яка скотилася на 10 місце. Про отродье женское кацапское я вообще молчу.
    ? Реально так думаєте про Осаку, яка 2 ГС має? І для вас Світоліна цар і Бог, а Осака - непотріб? Або про теніс мало знаєте, або з головою проблеми...
    Ссылка
    zizyyura
    online
      zizyyura, 14.02.2020 15:20
    0
    Великий * то вона вже брала. Викладується не там де потрібно. Але ці досягнення на люди краще не показувати.
    Ссылка
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