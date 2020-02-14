Рейтинг WTA. Свитолина со следующей недели опустится на две строчки

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) потеряет две строчки в следующей редакции рейтинга WTA.

Это стало следствием относительно раннего вылета украинки на турнире международной серии в Хуахине. Напомним, Элина была остановлена в четвертьфинале.

Со следующей недели у Свитолиной отнимут очки за прошлогодний полуфинале турнира в Дохе (185), вместо этого ей будет засчитаны 60 очков, заработанных в Хуахине. Из-за этого Элину обойдут швейцарка Белинда Бенчич и Бьянка Андрееску из Канады.

Добавим, что на следующей неделе Свитолина заявлена на турнир серии Премьер в Дубае, жеребьевка состоится 15 февраля.

