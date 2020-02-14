ОФИЦИАЛЬНО: Корпоративные права Карпат бесплатно передадут Львову

«Зелено-белые» поддержали постановление Львовского горсовета

  • 14.02.2020 12:58
  • 2703 просмотра
  • 12 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Корпоративные права Карпат бесплатно передадут Львову
© ФК Карпаты Львов

Львовские «Карпаты» сделали официальное заявление, в котором согласились бесплатно передать общине Львова корпоративные права клуба.

«Вся «зелено-белая» семья приветствует историческое решение Львовского городского совета и принятия решения о создании Народной команды.

Дата 13 февраля 2020 навсегда войдет в славную историю «Карпат»: единогласным голосованием депутатского корпуса Львовского горсовета было принято решение о создании Народной команды. «Карпаты» переходят в собственность общины города Львова.

Особую благодарность хотим выразить в адрес городского головы Львова Андрея Садового, чей вклад в создание Народной команды трудно переоценить, инициатора, идейного вдохновителя решения, Григория Козловского, председателей фракций, всего депутатского корпуса.

Как известно, согласно условиям создания Народной команды «Карпаты», за которое проголосовали депутаты, основным из них является следующее: «Безвозмездная передача корпоративных прав ООО «Клуб профессионального футбола «Карпаты» в собственность территориальной громады. Львова».

ФК «Карпаты» официально сообщает, что КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАВА БУДУТ БЕСПЛАТНО переданы в собственность общины города, как этого и требует текст постановления», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Карпат».

После 18-ти сыгранных туров «Карпаты» занимают последнее место в УПЛ, имея в активе 11 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 15-33.

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Источник — ФК Карпаты

(8 голосов)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 14.02.2020 14:29
    -1
    Aleks04, 14.02.2020 14:27
    На зло крысе-лембергу Карпаты будут жить! Клуб с фанатами, историей и традициями. А что ФеКаЛ? Команда без традиций, фанатов и истории, скоро и загнётся, потом за Рух будешь болеть? Коверкать слово Карпаты, ненавидеть такой великий клуб... Сказочный дол*аёб
    Ой, а хдє твайо Днєпро ?!
    І шо за велич така каЛпати ?! Шо та велич виграла за останні 50 років?!
    В чому власне велич?!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 14.02.2020 14:27
    -1
    PFCLviv, 14.02.2020 14:10
    Які каЛпати, ска каЛпати, фк сільмаш чи каЛпати демінського - бєні, чи каЛпати народна команда !
    На зло крысе-лембергу Карпаты будут жить! Клуб с фанатами, историей и традициями. А что ФеКаЛ? Команда без традиций, фанатов и истории, скоро и загнётся, потом за Рух будешь болеть? Коверкать слово Карпаты, ненавидеть такой великий клуб... Сказочный дол*аёб
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 14.02.2020 14:23
    -1
    Вітаю громаду міста Львова, тепер борги каЛпат це ВАШІ борги !!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 14.02.2020 14:10
    -1
    wicker, 14.02.2020 14:07
    Карпати були, є та дасть Бог будуть, все решта ...УЙНЯ!
    Які каЛпати, ска каЛпати, фк сільмаш чи каЛпати демінського - бєні, чи каЛпати народна команда !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 14.02.2020 14:09
    -1
    Ураааааааа!
    Вісім гектарів хапнули в громади міста Львова на міський бюджет повісили банкрота, можна пиляти міські бабки, вівці будуть теж фінансувати народну команду, вітька мостовик купить на 100 грн акцій ! У Львівському бюджеті повно бабла, дороги зроблено, лікарні теж, садочків море, бюджетного бабла в місті валом !!!
    Ураааааааа! КаЛпати на другий рік виграють Лігу Чемпіонів !
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    kerch30
    online
      kerch30, 14.02.2020 14:07
    +1
    locator, 14.02.2020 13:14
    І відповідати за результати, трансферну політику і т.п. буде Львівська міська рада, мабуть.
    "Всьо вакруг калхозноє - всьо вакруг майо!"
    п.Садовий пересадить команду на тролейбуси Електрон
    Ссылка
    wicker
      wicker, 14.02.2020 14:07
    -1
    Карпати були, є та дасть Бог будуть, все решта ...УЙНЯ!
    Ссылка
    Zeppelin
      Zeppelin, 14.02.2020 13:42
    +2
    Я не понял, Карпаты перешли горсовету, а землю рядом со стадионом Дыминскому бесплатно?
    Ссылка
    acfred
      acfred, 14.02.2020 13:27
    0
    ну такоє, долги тоже громаде ? гаспідарники бл...
    лучше б с Рухом стали одним клубом - тут хоть по профилю, а то депутаты и ФК
    Ссылка
    locator
      locator, 14.02.2020 13:14
    0
    І відповідати за результати, трансферну політику і т.п. буде Львівська міська рада, мабуть.
    "Всьо вакруг калхозноє - всьо вакруг майо!"
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.02.2020 13:14
    +2
    Хорошая новость.
    Такой клуб должен жить.
    Успехов вам
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 14.02.2020 13:09
    0
    Все очікуєм 30000 на матчах кооперативу *Карпати*
    Ссылка
    Zeppelin
    online
      Zeppelin, 14.02.2020 13:42
    +2
    Я не понял, Карпаты перешли горсовету, а землю рядом со стадионом Дыминскому бесплатно?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.02.2020 13:14
    +2
    Хорошая новость.
    Такой клуб должен жить.
    Успехов вам
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 14.02.2020 14:07
    +1
    locator, 14.02.2020 13:14
    І відповідати за результати, трансферну політику і т.п. буде Львівська міська рада, мабуть.
    "Всьо вакруг калхозноє - всьо вакруг майо!"
    п.Садовий пересадить команду на тролейбуси Електрон
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 14.02.2020 13:27
    0
    ну такоє, долги тоже громаде ? гаспідарники бл...
    лучше б с Рухом стали одним клубом - тут хоть по профилю, а то депутаты и ФК
    Ссылка
    locator
    online
      locator, 14.02.2020 13:14
    0
    І відповідати за результати, трансферну політику і т.п. буде Львівська міська рада, мабуть.
    "Всьо вакруг калхозноє - всьо вакруг майо!"
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 14.02.2020 13:09
    0
    Все очікуєм 30000 на матчах кооперативу *Карпати*
    Ссылка
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