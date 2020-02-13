Что означает решение Львова по Карпатам. Пояснил мэр Андрей Садовый

Андрей Садовый пояснил решение Львовского совета

  • 13.02.2020 20:25
  • 4010 просмотров
  • 7 комментариев
Что означает решение Львова по Карпатам. Пояснил мэр Андрей Садовый
© fckarpaty.com

Сегодня Львовский городской совет передал ФК «Карпаты» в долгосрочную аренду землю стадиона Украина, однако взамен владельцы должны передать городу корпоративные права на клуб.

Мэр города Андрей Садовый пояснил решение. «Карпаты» могут стать собственностью Львова только в том случае, если владельцы полностью откажутся от финансирования и передадут права на клуб городу.

«Все зависит от многих факторов. Сейчас «Карпаты» имеют двух собственников. Это Петр Дыминский и Игорь Коломойский, по 50%. Я не понимаю, почему они отказались от финансирования. Если «Карпаты» им не нужны, то городу Львов этот клуб всегда интересен. Но нужно спросить собственников об этом».

«Решение совета открывает эту дорогу. Какая цель: создать народную команду. Это запасной вариант, если собственники клуба не будут его финансировать. Мы говорим, что город готов к созданию народной команды. Но владельцы должны дать ответ. Мы их позицию не знаем», - сказал Садовый.

Ранее «Карпаты» из-за финансовых проблем были вынуждены отпустить ведущих игроков и перейти в режим экономии. При этом команда стоит на вылет из УПЛ.

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Источник — Футбол 1/2/3

(16 голосов)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 13.02.2020 21:27
    -2
    BekXan, 13.02.2020 21:22
    Любая команда вышки или первой лиги в собственники города сразу или банкрот или вторая лига.Прецендентов куча.
    Так вівці вже давно банкроти...
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 13.02.2020 21:22
    -2
    Любая команда вышки или первой лиги в собственники города сразу или банкрот или вторая лига.Прецендентов куча.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 13.02.2020 20:52
    -5
    REALIST, 13.02.2020 20:42
    ... при всій повазі до Садового - логіка незрозуміла... мало того, що дали ригу-Диму і Бєні землю, так ще й взяли на себе безглуздий багаж, який буде фінансуватися за рахунок доріг, парків і т д. ....земля хоч прив'язана до обов'язку фінансувати клуб? Львів'яни мені пояснять цю аферу?
    Ппри всій повазі до садового.........
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    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 13.02.2020 20:47
    -5
    REALIST, 13.02.2020 20:42
    ... при всій повазі до Садового - логіка незрозуміла... мало того, що дали ригу-Диму і Бєні землю, так ще й взяли на себе безглуздий багаж, який буде фінансуватися за рахунок доріг, парків і т д. ....земля хоч прив'язана до обов'язку фінансувати клуб? Львів'яни мені пояснять цю аферу?
    Братва нє стрєляйтє друг друга!
    Вам нєчєва в жизні дєліть !
    =========
    Я сам заплутався, так виходить шо за 8 гектарів землі в центрі Львова благородні садовий- козловський взяти хочуть на баланс міста пусту назву "КАРПАТИ"...
    ГЕНІАЛЬНО БРАТВА ДІЛИТЬ ЗЕМЛЮ !
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    REALIST
      REALIST, 13.02.2020 20:42
    -4
    ... при всій повазі до Садового - логіка незрозуміла... мало того, що дали ригу-Диму і Бєні землю, так ще й взяли на себе безглуздий багаж, який буде фінансуватися за рахунок доріг, парків і т д. ....земля хоч прив'язана до обов'язку фінансувати клуб? Львів'яни мені пояснять цю аферу?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 13.02.2020 20:31
    -2
    Йоп їх мать, то каЛати вже народні чи нє...?
    Шо бєня з димом за це взяли, шо козловський там співає... Бачу тут афера століття назріває, під благородним соусом... Вся братва злодійська в тємі!
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    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 13.02.2020 20:28
    -4
    Андрійко Доля ще той шулєр... Ласий шмат землі львівської ще не подєрєбанений... Терміни піджимають, вибори в жовтні...
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