Что означает решение Львова по Карпатам. Пояснил мэр Андрей Садовый

Сегодня Львовский городской совет передал ФК «Карпаты» в долгосрочную аренду землю стадиона Украина, однако взамен владельцы должны передать городу корпоративные права на клуб.

Мэр города Андрей Садовый пояснил решение. «Карпаты» могут стать собственностью Львова только в том случае, если владельцы полностью откажутся от финансирования и передадут права на клуб городу.

«Все зависит от многих факторов. Сейчас «Карпаты» имеют двух собственников. Это Петр Дыминский и Игорь Коломойский, по 50%. Я не понимаю, почему они отказались от финансирования. Если «Карпаты» им не нужны, то городу Львов этот клуб всегда интересен. Но нужно спросить собственников об этом».

«Решение совета открывает эту дорогу. Какая цель: создать народную команду. Это запасной вариант, если собственники клуба не будут его финансировать. Мы говорим, что город готов к созданию народной команды. Но владельцы должны дать ответ. Мы их позицию не знаем», - сказал Садовый.

Ранее «Карпаты» из-за финансовых проблем были вынуждены отпустить ведущих игроков и перейти в режим экономии. При этом команда стоит на вылет из УПЛ.