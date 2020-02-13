Карпаты получили в аренду стадион Украина в обмен на эксклюзивные права

Сегодня, 13 февраля, на сессии Львовского городского совета принято решение о передаче в долгосрочную аренду ФК «Карпаты» земли стадиона «Украина» по адресу ул. Липовая Аллея, 5. Соответствующее постановление поддержали 56 депутатов.

Договор аренды заключат на 8 лет. Общая площадь территории – 8,1 га. За это «Карпаты» платить городу 2,15 млн грн в год. Футбольная команда будет возможность проводить там тренировки, а также планирует реконструировать стадион.

Обязательным условием аренды является создание горсоветом Народной команды «Карпаты» и безвозмездная передача корпоративных прав ФК «Карпаты» в собственность территориальной общины города Львова. Это гарантирует Народной команде «Карпаты» продолжение льготного периода пользования сооружениями стадиона «Украина», тренировочными полями и предоставления в аренду земельных участков, необходимых для их нормального функционирования на льготных условиях. В обмен горсовет обещает финансирование на развитие футбола, в частности детского.

На стадионе хотят провести ремонт раздевалок и душевых для спортсменов, пункта для диспетчеров, переоборудовать трибуны, сократив количество мест до 15 тысяч, обустроить VIP-ложе и провести реконструкцию верхних и нижних полей.

Кроме того, в планах также создание кафе и столовых, зал для пресс-конференций и офиса, 3–4-этажного реабилитационного центра для футболистов, двух гостиниц на 60 и 100 мест, спортзала, клубной спортивной школы и музея «Карпат». Вблизи хотят обустроить открытую автостоянку на 103 места, подземную парковку для 310 автомобилей и многоуровневый паркинг на 400 авто с выездом на ул. Стуса.

Это уже вторая попытка передачи стадиона «Украины» в аренду «Карпатам». Ранее, 23 января, депутаты провалили этот вопрос на сессии Львовского горсовета, отдав лишь 18 голосов за. Тогда «Карпаты» обвинили в этом депутата Львовского горсовета и президента другого львовского футбольного клуба «Рух» Григория Козловского.