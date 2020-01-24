Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «У Карпат виноваты все - Трамп, Обама, ООН и депутаты»

Позиция президента ФК «Рух», которого обвиняют «Карпаты»

  • 24.01.2020 10:24
  • 2268 просмотров
  • 5 комментариев
Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «У Карпат виноваты все - Трамп, Обама, ООН и депутаты»
© fcrukh.com

В четверг Львовский городской совет не поддержал поставление о выделении клубу «Карпаты» земли в долгосрочную аренду.

Руководство клуба прямо обвинило в этом президента ФК «Рух» Григория Козловского. Телеканал Футбол 1 взял комментарий у Козловского, чтобы выслушать его позицию по этому вопросу.

«Хочу сказать, что я был удивлен позицией «Карпат». Но учитывая то, что происходит с этим клубом последние годы, наверное, удивление минимальное. Обвинять меня в таком, человека, который болеет за судьбу «Карпат», очень сложно. Думаю, все помнят историю с Гудымой, которая могла завершиться для клуба фатально. Я что-то не видел Ящишина (нынешний исполнительный директор клуба) в то время, когда «Карпаты» умирали. Где он был? Где был городской совет Львова? И сегодня услышать такое обвинение для меня странно».

«Кроме того, все забыли, что решение о контракте на аренду стадиона «Украина» для «Карпат» в этом сезоне было принято легко. Все депутаты поддержали, чтобы «Карпатам» было максимально комфортно работать. Я вас удивлю, но я лично этот арендный договор готовил. Чтобы все клубы Львова имели равный доступ к единственному коммунальному стадиону города. И это обвинение - абсурд и цинизм».

«У «Карпат» сейчас виноваты все - Обама, Трамп, ООН, покойный Нельсон Мандела и инопланетяне, пролетавшие над Львовом, городской совет, депутаты и теперь Козловский. «Карпаты» словно сошли с ума», - заявил Козловский.

Отметим, что «Рух» в нынешнем сезоне перебрался из Винников во Львов и претендует на место в УПЛ.

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Источник — Футбол 1/Футбол 2

(8 голосов)

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Комментарии
    a-z1966
      a-z1966, 24.01.2020 11:44
    0
    korsun_skif, 24.01.2020 11:21
    Единственный адекватный президент львовского клуба. Не прячется, не прикрывается другими. Побольше бы таких в украинском футболе!
    Стесняюсь спросить а в чём его адекватность?В срыве матчей?Угрожение судьям?Выскакивание на поле словно он с психушки сбежал?...Нашёл адекватного...
    Ссылка
    Dima Any
      Dima Any, 24.01.2020 11:44
    +1
    korsun_skif, 24.01.2020 11:21
    Единственный адекватный президент львовского клуба. Не прячется, не прикрывается другими. Побольше бы таких в украинском футболе!
    Ви б поцікавилися біографією цього адекватна , потім гляньте як він забудовує Львів , для нього дерева в центрі ніщо , бо треба парковку робити доя готелю. А в кінці поцікавтеся скандалами навколо Руху, як він звільняє тренерів , які команду виводять на перше місце. Доя мене Козловський - це ще гірший варіант ніж Дим.
    Ссылка
    korsun_skif
      korsun_skif, 24.01.2020 11:21
    0
    Единственный адекватный президент львовского клуба. Не прячется, не прикрывается другими. Побольше бы таких в украинском футболе!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 24.01.2020 11:08
    0
    хотя для львовских у нас особый регламент-пример Фекалий-из 2 лиги сразу в УПЛ
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    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 24.01.2020 11:07
    -1
    не поверите но и в судьбу этого львовского выскочки тоже не верю....... Пане Козловски не ройте яму другому-как бы Рух через год -два судьбу Карпат не разделил....
    А в выход в УПЛ по спортивному принципу Руха я абсолютно не верю
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    Dima Any
      Dima Any, 24.01.2020 11:44
    +1
    korsun_skif, 24.01.2020 11:21
    Единственный адекватный президент львовского клуба. Не прячется, не прикрывается другими. Побольше бы таких в украинском футболе!
    Ви б поцікавилися біографією цього адекватна , потім гляньте як він забудовує Львів , для нього дерева в центрі ніщо , бо треба парковку робити доя готелю. А в кінці поцікавтеся скандалами навколо Руху, як він звільняє тренерів , які команду виводять на перше місце. Доя мене Козловський - це ще гірший варіант ніж Дим.
    Ссылка
    a-z1966
      a-z1966, 24.01.2020 11:44
    0
    korsun_skif, 24.01.2020 11:21
    Единственный адекватный президент львовского клуба. Не прячется, не прикрывается другими. Побольше бы таких в украинском футболе!
    Стесняюсь спросить а в чём его адекватность?В срыве матчей?Угрожение судьям?Выскакивание на поле словно он с психушки сбежал?...Нашёл адекватного...
    Ссылка
    korsun_skif
      korsun_skif, 24.01.2020 11:21
    0
    Единственный адекватный президент львовского клуба. Не прячется, не прикрывается другими. Побольше бы таких в украинском футболе!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 24.01.2020 11:08
    0
    хотя для львовских у нас особый регламент-пример Фекалий-из 2 лиги сразу в УПЛ
    Ссылка
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