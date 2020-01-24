Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «У Карпат виноваты все - Трамп, Обама, ООН и депутаты»

В четверг Львовский городской совет не поддержал поставление о выделении клубу «Карпаты» земли в долгосрочную аренду.

Руководство клуба прямо обвинило в этом президента ФК «Рух» Григория Козловского. Телеканал Футбол 1 взял комментарий у Козловского, чтобы выслушать его позицию по этому вопросу.

«Хочу сказать, что я был удивлен позицией «Карпат». Но учитывая то, что происходит с этим клубом последние годы, наверное, удивление минимальное. Обвинять меня в таком, человека, который болеет за судьбу «Карпат», очень сложно. Думаю, все помнят историю с Гудымой, которая могла завершиться для клуба фатально. Я что-то не видел Ящишина (нынешний исполнительный директор клуба) в то время, когда «Карпаты» умирали. Где он был? Где был городской совет Львова? И сегодня услышать такое обвинение для меня странно».

«Кроме того, все забыли, что решение о контракте на аренду стадиона «Украина» для «Карпат» в этом сезоне было принято легко. Все депутаты поддержали, чтобы «Карпатам» было максимально комфортно работать. Я вас удивлю, но я лично этот арендный договор готовил. Чтобы все клубы Львова имели равный доступ к единственному коммунальному стадиону города. И это обвинение - абсурд и цинизм».

«У «Карпат» сейчас виноваты все - Обама, Трамп, ООН, покойный Нельсон Мандела и инопланетяне, пролетавшие над Львовом, городской совет, депутаты и теперь Козловский. «Карпаты» словно сошли с ума», - заявил Козловский.

Отметим, что «Рух» в нынешнем сезоне перебрался из Винников во Львов и претендует на место в УПЛ.