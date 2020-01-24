Карпаты: судьба клуба будет решена в ближайшее время

В четверг Львовский городской совет не поддержал решение о выделении клубу «Карпаты» земли под стадионом Украина в долгосрочную аренду.
Ранее клуб представил план реконструкции стадиона, который начали бы воплощать в жизнь в случае, если бы итог голосования был положительным.
«Карпаты» на официальном сайте обвиняют в провале голосования «президента другого львовского клуба».
«Однако «беда» пришла оттуда, откуда ее точно никто не ждал. Очень больно об этом говорить, но должны, в частности, «поблагодарить» «известного» депутата городского совета, президента еще одного львовского футбольного клуба, который откровенно и активно агитировал депутатский корпус не поддерживать вопрос «Карпат», - заявил Ростислав Ящишин, исполнительный директор «Карпат».
В конце на официальном сайте «Карпат» написано, что судьба клуба решится в ближайшее время.
При этом заголовок статьи намекает на возможный негативный исход.
Источник — ФК Карпаты
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Эффект бумеранга, можно сказать
А шантаж выглядит как-то по детски!
Типо:
"Вот если Вы мне дадите конфетку, то я подумаю и, может быть, буду с Вами дружить..."
Эффект бумеранга, можно сказать
А шантаж выглядит как-то по детски!
Типо:
"Вот если Вы мне дадите конфетку, то я подумаю и, может быть, буду с Вами дружить..."
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