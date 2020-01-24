Карпаты: судьба клуба будет решена в ближайшее время

Клуб может прекратить существование

  • 24.01.2020 09:10
  • 3541 просмотр
  • 13 комментариев
Карпаты: судьба клуба будет решена в ближайшее время
© fckarpaty.com

В четверг Львовский городской совет не поддержал решение о выделении клубу «Карпаты» земли под стадионом Украина в долгосрочную аренду.

Ранее клуб представил план реконструкции стадиона, который начали бы воплощать в жизнь в случае, если бы итог голосования был положительным.

«Карпаты» на официальном сайте обвиняют в провале голосования «президента другого львовского клуба».

«Однако «беда» пришла оттуда, откуда ее точно никто не ждал. Очень больно об этом говорить, но должны, в частности, «поблагодарить» «известного» депутата городского совета, президента еще одного львовского футбольного клуба, который откровенно и активно агитировал депутатский корпус не поддерживать вопрос «Карпат», - заявил Ростислав Ящишин, исполнительный директор «Карпат».

В конце на официальном сайте «Карпат» написано, что судьба клуба решится в ближайшее время.

При этом заголовок статьи намекает на возможный негативный исход.

 

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Источник — ФК Карпаты

(6 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.01.2020 10:19
    0
    Жалко. Ведь клуб с историей.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 24.01.2020 10:01
    +2
    MADRIDISTA, 24.01.2020 09:23
    Козловський сука!
    Мне непонятна твоя логика, причём здесь Козловский??? Виновники — Коломойша и Дыминский. Если жидяра Коломойша в структуре, считай, клуб через время исчезнет.
    Ссылка
    korsun_skif
      korsun_skif, 24.01.2020 10:01
    0
    Владимир Пидвирный, 24.01.2020 09:50
    А що в Карпат ніколи не було вірних вболівальників, тільки ті, що стадіон постійно палили. Вчора мали цих бездарів з міської ради повикідати з вікон. Щоб знали що таке народна команда. Дійсно пропаде команда. Всім до одного місця.
    Так может таким Карпатам и нужно пропасть?
    Ссылка
    Kivals_grozny
    online
      Kivals_grozny, 24.01.2020 09:52
    0
    Это карма Карпатам и Дыминскому, за его мега-проект с Суркисом старшим, воплощенным в жизнь мистером "Комфортная уверенность"
    Эффект бумеранга, можно сказать
    А шантаж выглядит как-то по детски!
    Типо:
    "Вот если Вы мне дадите конфетку, то я подумаю и, может быть, буду с Вами дружить..."
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 24.01.2020 09:50
    -1
    А що в Карпат ніколи не було вірних вболівальників, тільки ті, що стадіон постійно палили. Вчора мали цих бездарів з міської ради повикідати з вікон. Щоб знали що таке народна команда. Дійсно пропаде команда. Всім до одного місця.
    Ссылка
    scouser
    online
      scouser, 24.01.2020 09:44
    0
    много команд на грани исчезновения, а нам надо срочно 16 команд в УПЛ!!!
    Ссылка
    Ruslan
      Ruslan, 24.01.2020 09:36
    0
    korsun_skif, 24.01.2020 09:33
    Народ, вы что совсем ослепли? Львов тупо шантажируют, а вы еще это и поддерживаете. А что дальше будет, сколько и чего нужно еще отдать Дыминскому чтобы Карпаты жили?
    чо ж воно не здохло в тому мерседесі коли людину вбило?!
    Ссылка
    korsun_skif
      korsun_skif, 24.01.2020 09:33
    +1
    Народ, вы что совсем ослепли? Львов тупо шантажируют, а вы еще это и поддерживаете. А что дальше будет, сколько и чего нужно еще отдать Дыминскому чтобы Карпаты жили?
    Ссылка
    Ruslan
      Ruslan, 24.01.2020 09:32
    +1
    От і збудеться їхня мрія що у Львові повинна бути тільки одна команда. А якщо серйозно то шкода звісно, просто той чорт ППД міліарди хоче за клуб, завишує ціну так як все в три рази, тому й ніхто не купить. У род такий клуб розвалив!
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 24.01.2020 09:32
    +1
    Так продайте клуб тому ж Герезі, і він буде жити..
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 24.01.2020 09:31
    0
    Пациент скорее всего уже мертв, но намутить чегось хочется...
    Ссылка
    MADRIDISTA
      MADRIDISTA, 24.01.2020 09:23
    -1
    Козловський сука!
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 24.01.2020 09:15
    +2
    С такими темпами в Украине скоро останется только сельский футбол с бюджетом до миллиона долларов в год,если не считать Шахтёр и Динамо
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 24.01.2020 10:01
    +2
    MADRIDISTA, 24.01.2020 09:23
    Козловський сука!
    Мне непонятна твоя логика, причём здесь Козловский??? Виновники — Коломойша и Дыминский. Если жидяра Коломойша в структуре, считай, клуб через время исчезнет.
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 24.01.2020 09:15
    +2
    С такими темпами в Украине скоро останется только сельский футбол с бюджетом до миллиона долларов в год,если не считать Шахтёр и Динамо
    Ссылка
    korsun_skif
      korsun_skif, 24.01.2020 09:33
    +1
    Народ, вы что совсем ослепли? Львов тупо шантажируют, а вы еще это и поддерживаете. А что дальше будет, сколько и чего нужно еще отдать Дыминскому чтобы Карпаты жили?
    Ссылка
    Ruslan
      Ruslan, 24.01.2020 09:32
    +1
    От і збудеться їхня мрія що у Львові повинна бути тільки одна команда. А якщо серйозно то шкода звісно, просто той чорт ППД міліарди хоче за клуб, завишує ціну так як все в три рази, тому й ніхто не купить. У род такий клуб розвалив!
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 24.01.2020 09:32
    +1
    Так продайте клуб тому ж Герезі, і він буде жити..
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.01.2020 10:19
    0
    Жалко. Ведь клуб с историей.
    Ссылка
    korsun_skif
      korsun_skif, 24.01.2020 10:01
    0
    Владимир Пидвирный, 24.01.2020 09:50
    А що в Карпат ніколи не було вірних вболівальників, тільки ті, що стадіон постійно палили. Вчора мали цих бездарів з міської ради повикідати з вікон. Щоб знали що таке народна команда. Дійсно пропаде команда. Всім до одного місця.
    Так может таким Карпатам и нужно пропасть?
    Ссылка
    Kivals_grozny
    online
      Kivals_grozny, 24.01.2020 09:52
    0
    Это карма Карпатам и Дыминскому, за его мега-проект с Суркисом старшим, воплощенным в жизнь мистером "Комфортная уверенность"
    Эффект бумеранга, можно сказать
    А шантаж выглядит как-то по детски!
    Типо:
    "Вот если Вы мне дадите конфетку, то я подумаю и, может быть, буду с Вами дружить..."
    Ссылка
    scouser
    online
      scouser, 24.01.2020 09:44
    0
    много команд на грани исчезновения, а нам надо срочно 16 команд в УПЛ!!!
    Ссылка
    Ruslan
      Ruslan, 24.01.2020 09:36
    0
    korsun_skif, 24.01.2020 09:33
    Народ, вы что совсем ослепли? Львов тупо шантажируют, а вы еще это и поддерживаете. А что дальше будет, сколько и чего нужно еще отдать Дыминскому чтобы Карпаты жили?
    чо ж воно не здохло в тому мерседесі коли людину вбило?!
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 24.01.2020 09:31
    0
    Пациент скорее всего уже мертв, но намутить чегось хочется...
    Ссылка
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