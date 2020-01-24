Карпаты: судьба клуба будет решена в ближайшее время

В четверг Львовский городской совет не поддержал решение о выделении клубу «Карпаты» земли под стадионом Украина в долгосрочную аренду.

Ранее клуб представил план реконструкции стадиона, который начали бы воплощать в жизнь в случае, если бы итог голосования был положительным.

«Карпаты» на официальном сайте обвиняют в провале голосования «президента другого львовского клуба».

«Однако «беда» пришла оттуда, откуда ее точно никто не ждал. Очень больно об этом говорить, но должны, в частности, «поблагодарить» «известного» депутата городского совета, президента еще одного львовского футбольного клуба, который откровенно и активно агитировал депутатский корпус не поддерживать вопрос «Карпат», - заявил Ростислав Ящишин, исполнительный директор «Карпат».

В конце на официальном сайте «Карпат» написано, что судьба клуба решится в ближайшее время.

При этом заголовок статьи намекает на возможный негативный исход.